明大台北變天有雨！吳德榮示警「本週恐有寒流」 影響時間出爐
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今（14）日至明（15）日上午，各地天氣晴朗穩定、白天舒適微熱，明日傍晚至週二（1月16日），東北季風影響，大台北、東半部轉有局部短暫雨，提醒民眾，週六（1月20日）有鋒面影響，隨後有大批冷空氣抵達，不排除達「寒流等級」。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日至明天上午各地為晴朗穩定的天氣、白天舒適微熱，早晚因「輻射冷卻」仍偏冷。今日各地區氣溫分佈上，北部攝氏11至25度，中部攝氏10至27度，南部攝氏10至28度，東部攝氏11至26度，各地需留意早晚較大溫差。
明日傍晚起至週二，東北季風影響，大台北、東半部轉有局部短暫雨，其它地區影響小；週二白天氣溫略降、北台灣也會轉涼，週三（1月17日）東北季風減弱，各地轉晴朗穩定、氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。週四至週五（1月18日至1月19日）各地晴朗穩定，白天「北舒適南微熱、早晚涼」，東半部有局部短暫雨。
吳德榮強調，週六會有鋒面影響、天氣將有轉變，實際降雨情況有待觀察，不過鋒後有大規模的「強冷空氣」逐日南下，目前模擬的強度大多已超過「強烈大陸冷氣團」，甚至有部分模式達到「寒流」的水準；但已是末期的模式模擬，應持續觀察最新的調整。