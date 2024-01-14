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日本人「最愛迴轉壽司店」調查！藏壽司只排第二　好吃冠軍是它

▲日本平價迴轉壽司店在台灣相當受歡迎，日本人「最愛迴轉壽司店」調查排行榜出爐，前三名在台灣都吃得到，以扭蛋抽獎遊戲聞名的藏壽司只排第二，壽司郎食材好吃又種類豐富奪下冠軍。（圖／記者蕭涵云攝）
▲日本平價迴轉壽司店在台灣相當受歡迎，日本人「最愛迴轉壽司店」調查排行榜出爐，前三名在台灣都吃得到，以扭蛋抽獎遊戲聞名的藏壽司只排第二，壽司郎食材好吃又種類豐富奪下冠軍。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

平價實惠又方便的迴轉壽司店，不只是日本特有文化，在台灣也相當受歡迎。近日一項超過5000位日本人票選的「最愛迴轉壽司店」調查，排行榜結果出爐。前三名在台灣通通吃得到，以扭蛋抽獎遊戲聞名的藏壽司只排第二，壽司郎因為食材好吃又種類豐富而奪下冠軍。

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不少熱愛迴轉壽司的台灣人，自然也十分好奇，日本人心目中最喜歡的迴轉壽司店是哪一間？近期日本網站「otona answer」公布去年底11月，日本人票選的「最愛迴轉壽司店」調查。

這項調查由日本 LINE 雅虎經營的智慧型手機研究平台「LINE Research」，針對超過 5000 位、年齡介於 15 歲～ 64 歲的 LINE 使用者，展開線上問券。並於近日公佈調查結果。

▲HAMA壽司一次吃爆10大「鮭魚新菜」。（圖／翻攝自Hamasushi Taiwan はま寿司 台湾）
▲「はま寿司」（HAMASUSHI）時常推出台灣民眾熱愛的各式「鮭魚」。（圖／翻攝自Hamasushi Taiwan はま寿司 台湾）
📌第三名：「はま寿司」（HAMASUSHI）17.1%
日本人「最愛迴轉壽司店」第三名是「はま寿司」（HAMASUSHI）佔了17.1%。最受歡迎的理由是「因為便宜」（44.6%），「因為食材很美味」（30.1%）和「因為配料種類豐富」（22.4%）。

▲台灣限定！藏壽司X三麗鷗13款扭蛋，1月19日開搶。（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司即將於1月19日推出聯名三麗鷗的13款扭蛋，還是台灣限定。（圖／藏壽司提供）
📌第二名：「藏壽司」（くら寿司／KURA SUSHI）19.8%
第二名則是以扭蛋抽獎遊戲聞名的「藏壽司」（くら寿司／KURA SUSHI）佔了19.8%。最受歡迎的理由是「因為價格低」（31.1%），「因為食材種類豐富」（22.1%），且「因為等待時間少，可以提前預訂」（21.9%）。

▲壽司郎「大感蟹祭」即日起至1月28日，因為食材屬期間限定、售完為止，螃蟹控們把握時間開吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲壽司郎即日起至1月28日正舉辦「大感蟹祭」，9款螃蟹大軍上桌，歡慶40週年「松葉蟹砍半價」40元優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
📌第一名：「壽司郎」（スシロー​​​​​​​）22.9%​​​​​​​
日本人「最愛迴轉壽司店」第一名是來自大阪的「壽司郎」（スシロー​​​​​​​）佔了22.9%。大受歡迎的主因是「因為食材好吃」（35.1%），而且「價格便宜」（33.9%），以及「因為食材種類豐富」（24.6%）。

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