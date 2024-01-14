日本人「最愛迴轉壽司店」調查！藏壽司只排第二　好吃冠軍是它

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這項調查由日本 LINE 雅虎經營的智慧型手機研究平台「LINE Research」，針對超過 5000 位、年齡介於 15 歲～ 64 歲的 LINE 使用者，展開線上問券。並於近日公佈調查結果。
📌第三名：「はま寿司」（HAMASUSHI）17.1%
日本人「最愛迴轉壽司店」第三名是「はま寿司」（HAMASUSHI）佔了17.1%。最受歡迎的理由是「因為便宜」（44.6%），「因為食材很美味」（30.1%）和「因為配料種類豐富」（22.4%）。
📌第二名：「藏壽司」（くら寿司／KURA SUSHI）19.8%
第二名則是以扭蛋抽獎遊戲聞名的「藏壽司」（くら寿司／KURA SUSHI）佔了19.8%。最受歡迎的理由是「因為價格低」（31.1%），「因為食材種類豐富」（22.1%），且「因為等待時間少，可以提前預訂」（21.9%）。
📌第一名：「壽司郎」（スシロー）22.9%
日本人「最愛迴轉壽司店」第一名是來自大阪的「壽司郎」（スシロー）佔了22.9%。大受歡迎的主因是「因為食材好吃」（35.1%），而且「價格便宜」（33.9%），以及「因為食材種類豐富」（24.6%）。