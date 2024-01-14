賴清德慘勝！得票率史上次低僅優於陳水扁 還不如2008年謝長廷
2024年總統大選落幕，民進黨總統候選人賴清德贏得勝利，打破了「8年魔咒」、「副總統魔咒」，不只讓民進黨連續執政挺進12年，也將是史上首位當過行政院長、副總統的總統，不過賴清德贏得艱辛，僅獲558萬票、得票率40.05%，是史上次低，僅優於2000年的前總統陳水扁，當年阿扁497萬票、得票率39.30%，賴清德也與扁首任一樣，面臨朝小野大困境，未來執政挑戰不少。
記者何哲欣／台北報導
台灣自1996年總統民選，回顧歷年民選總統得票率，1996年李登輝獲581萬票、54.0得票率，2000年陳水扁497萬票、39.30%得票率，得票數與得票率都是史上最低。2004年陳水扁647萬票、50.11%得票率，2008年馬英九765萬票、58.45%得票率，馬英九該年的得票率是史上最高，得票數則是史上第二。
2016年蔡英文689萬票、56.12%得票率、2020年蔡英文817萬票、57.13%得票率，蔡英文該年得票數是史上最高、得票率史上第二。
值得一提的是，蔡英文在2012年首度參選雖吞敗，但仍獲609萬票、45.63%得票率，仍遠優於賴清德，即使是民進黨最差的2008年，當年謝長廷參選雖然得票數544萬票比賴清德低，但41.55%得票率，仍優於賴清德。