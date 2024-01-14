NBA／Curry缺陣！勇士118:129不敵公鹿　字母哥肆虐禁區狂砍33分

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勇士這一場讓Curry輪休，Chris Paul因為受傷而持續缺陣，這意味著球隊並沒有一名有經驗的控球後衛坐鎮。不過讓人跌碎眼鏡的是，他們上半場卻打得有板有眼，只發生2次失誤，這也是球隊能以56:54暫時領先的重要原因。
易籃再戰後，Damian Lillard開始率領公鹿反擊，他單節攻下13分，Dario Saric和Brandin Podziemski等勇士角色球員發揮不錯，但這一節他們還是丟掉領先優勢，以81:83落後。
末節勇士在關鍵時刻出現火力不足的問題，在Khris Middleton打出三分打後，讓主場軍拉出8:0的攻勢，對於Giannis Antetokounmpo不斷衝擊禁區，勇士也找不太出好辦法來守。
最後階段，Brook Lopez和Antetokounmpo連續在內線得手，將公鹿的領先分差拉開到10分，比賽時間已經不足2分鐘，勝負也大致底定。
Antetokounmpo這一場攻下33分8籃板5助攻，射手Middleton得到24分10助攻，D. Lillard斬獲27分7助攻。勇士方面，以這一場替補出賽的J. Kuminga攻下28分為最高，Podziemski得到23分10籃板。