于美人敗選吐136字心聲 大咖星友湧留言區：《紅人榜》等妳回來
2024總統暨立委大選昨（13）日開票，台北市第五選區無黨籍立委候選人于美人敗選，選舉後她在臉書寫下136字心聲，留言區也湧入藝人好友力挺，詹雅雯留言喊話：「紅人榜等著您！」、同為《超級紅人榜》主持人的蔡昌憲也支持道：「我們在《紅人榜》等妳回來。」
記者黃雅琪／綜合報導
于美人在臉書發文表示：「我是于美人，謝謝您給我的每一張票，那是極有重量的一張票！過去9個月來，我堅持獨立參選，並非我特別勇敢！而是因為我知道有些事就是對與錯、有些事就是贏與輸，我絕對不會因為勝負而改變我的信念，我希望萬華、中正區的美好價值繼續被保留，希望這次選舉最後的贏家是萬華、中正區的選民們，再次謝謝您給我的每一張票！感恩！」
于美人因為參選暫別主持13年的節目《超級紅人榜》2個月，如今選戰結束，大咖藝人好友們也留言繼續支持她，詹雅雯喊道：「美人姊辛苦了！您真的已經很棒了，非常佩服您的精神、您的打拚，您非常非常的了不起了！好好的休息，《紅人榜》等著您。」同為《超級紅人榜》主持人的蔡昌憲說：「請姊好好休息一下，我們在《紅人榜》等妳回來」、吳申梅表示：「美人姊辛苦了，您永遠是最棒的。」
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