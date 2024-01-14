MLB／衛冕軍遊騎兵與洋基都想要 35歲「鐵人」Hector Neris好夯
隨著MLB自由市場大咖選手陸續簽約，其中有關35歲「鐵人」後援Hector Neris的簽約傳聞也逐漸升溫，根據聯盟官方記者Mark Feinsand透露，目前在自由市場上紐約洋基與衛冕軍德州遊騎兵，已經成為最有機會拿下Neris的潛在球隊。
記者張志宇／綜合報導
2022年休士頓太空人與Hector Neris簽下一份2年1700萬美元，附帶2024年850萬的合約，但Neris決定在本季跳出合約，在自由市場尋求一份複數年合約，Neris本季位太空人後援71場，交出6勝、3敗、31中繼成功、防禦率1.71的成績。
Hector Neris可說是近年大聯盟中最穩定的牛棚投手，近3季至少都有70場出賽，且近三季為球隊能分別貢獻1.2WAR、0.5WAR、2.5WAR，是一位非成優秀的勝利組牛棚投手。
根據《MLB TRADE RUMORS》指出，「Hector Neris是今年自由市場上，排名前50位的選手（名列第46名），預計將在自由市場上拿到一份為期2年1500萬美元的合約，目前市場上除了遊騎兵與洋基有意簽約，太空人與紅雀也曾對他表達追求意願。」