最難面對支持者　郭倍宏：請各位繼續為台灣打拼

「落選的人雖然難過，但更難過的是面對支持者的落寞！」雖然如此，高雄市第６選區候選人郭倍宏今(14)日一大早就開始謝票行程，感謝所有支持者與選戰工作人員這段期間的努力與付出。郭倍宏也強調，他的參選是希望能讓台灣走出去，有自己的名字加入聯合國。
記者郭凱杰／高雄報導
13日晚間郭倍宏在支持者一片掌聲現身後援總會總部，也一如每場造勢活動般的一一與每位支持者逐一握手，在短暫的觀看開票進度後，郭倍宏即帶領著競選團隊向所有支持者以三鞠躬的方式表達對支持者的感謝之意。隨即開玩笑地說，在選票還未有正式結果前他還可以帶著支持者們喊「當蒜！」
郭倍宏一上台就說，他始終如一，守護台灣的心意，永遠都在！也想告訴所有朋友：請大家也不要放棄！他投身政治的理想始終如一，為了台灣無怨無悔。投入這次選舉，目的就是帶領台灣回到聯合國，這是台灣人共同的夢想，永遠不會改變。
郭倍宏感慨的說，參選以來所遇到的種種問題，不管是好是壞，他一路都無所畏懼。雖然這次沒能成功為高雄服務，但他仍然記得每一雙握過的手、誠懇的眼神。即使力量不大，還是會竭盡所能，挫折無法打擊我們！只會讓我們更加堅定！
郭倍宏也安慰支持者，他落選還可以回去當他的工程師，會過得很好，也請支持者們放下，如果有需要他的幫忙，只要他能力所及他一定會處理，他也祝福兩位同選區的競爭對手，也感謝大家的支持，還有為他用心努力的競選團隊。沒有你們就沒有起造大高雄的力量，請各位不要難過，擦乾眼淚，為台灣繼續來打拼！