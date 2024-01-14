《間諜家家酒》劇場版1/19上映！7米安尼亞現身華山 全球首亮相
現象級動畫劇場版《SPY x FAMILY CODE: White》日本票房破44億，台灣也將在週五（1月19日）上映，代理商木棉花表示，全球首度亮相的「SPY×FAMILY間諜家家酒」劇場版大型造景已出現在華山文創園區，全長7.5米的造景，有安妮亞坐在劇場版的「關鍵寶箱」，一旁還有大型彭德氣偶，展期將持續至2024年2月4日。
記者張志浩／綜合報導
「SPY×FAMILY間諜家家酒」推出全新原創故事劇場版「SPY x FAMILY CODE: White」，1月19日躍上全台大銀幕，IMAX版也會同步上映，故事描述佛傑一家首次的「家族旅遊」，本應是場開心的旅行，卻因為安妮亞不小心誤食了會動搖世界和平的神秘巧克力，意外狀況竟接二連三地發生，世界的命運再次被託付到了狀況百出的臨時家庭「佛傑一家」身上。
為了「SPY×FAMILY間諜家家酒」最新劇場版暖身，華山文創園區將展出全長7.5米的造景，有安妮亞坐在劇場版的「關鍵寶箱」，和大型彭德氣偶。此外，呼應劇場版劇情「佛傑一家」家庭旅行，也推出高雄輕軌限定主題列車，同時動畫代理商木棉花臉書社群也舉辦打卡抽獎活動。
🟡「SPY×FAMILY間諜家家酒」劇場版活動資訊
📍劇場版《SPY x FAMILY CODE: White》大型造景
地點：華山文化創意園區（100台北市中正區八德路一段1號）
展期：2024/1/12（五）-2024/2/4（日）
📍劇場版《SPY x FAMILY CODE: White》高雄輕軌主題列車
行駛期間：2024/1/12（五）-2024/2/15（一）