他率先表態朱立倫要請辭負責　落淚美女發言人喊話：別再分化彼此

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蕭敬嚴表示，總統得票不佳或許還能歸咎候選人，但不分區立委名單是由主席全權提名，代表的更是民眾對於政黨的支持度，黨主席理當負起責任，尤其選前朱立倫不斷自稱這次的不分區名單是「史上最佳」、「自己信心爆棚」。
對此，楊智伃今早透過臉書表示，昨天國民黨經歷了非常低迷難過的一晚，這次總統大選很可惜差一點，輸了這一場選戰。但贏得國會最大的黨團，說明國民黨的理念跟能力是能獲得人民的支持。相信年輕人加入國民黨，不是為名為利，其實是為了理念、為了國家！一起奮鬥的過程會遭遇困難、挑戰、挫折，但只要認同這個方向是對的，就是彼此的夥伴。
楊智伃強調，在這個時刻我們應該給所有黨內的同志最大的支持，這次侯友宜面對總統的失利，民進黨一定會試圖操作罷免，一樣要給侯最大的支持，緊接著2月1號立法院正副院長的選舉，同樣事關重要，這攸關在野陣營能不能形成對民進黨監督的有效力量，綠營一定會惡意離間在野陣營的關係，這一場選戰，黨中央、執政縣市首長以及所有的黨員同志，大家都盡了每一分力氣，才能讓國民黨重回國會最大黨。
楊智伃認為，現在的國民黨雖然沒有贏，可事實證明他們的路線是對的、改革的方向是對的，只要持續改革一定能吸引年輕人的支持。此刻，應該支持彼此，而不是分化彼此，只有一個為理念、為國家而團結的政黨，才能持續吸引年輕人的加入。相信繼續在這條路上前進，未來不會再輸。
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