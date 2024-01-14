盧秀燕該接黨主席？布局總統？林靜儀、顏寬恒這次難得有共識
2024總統、立委選舉落幕，台中市長盧秀燕被譽國民黨最強母雞、選舉最大贏家，外界討論她參選黨主席、下屆總統的可能性。國民黨台中小雞們多半避而不談，反而是回鍋的顏寬恒直率表態「只要符合人民期待，都會共同支持」；其對手現任立委林靜儀更指出，盧秀燕早在選舉前半年就開始準備，如今她已是國民黨內「最有未來發展可能」的人。
記者顏幸如／台中報導
台中市立委席次原本是藍2綠6，此次選舉翻轉為藍6綠2，民進黨慘敗，非綠陣營僅民眾黨蔡壁如、南下當刺客的國民黨發言人林家興未挑戰成功。在總統部分，賴清德雖拿下第一，但台中得票率比全國平均低；侯友宜維持平盤、柯文哲則比全國平均高，地方認為與盧秀燕在台中推動「立委藍白合」有關。蔡壁如雖未當選，她今（14）日再度感謝盧秀燕諸多協助與鼓勵，讓「台中F4＋蔡」打出亮麗成績，也強調未來在野合作的重要性。
國民黨對盧秀燕這隻最強母雞寄予厚望，泛藍陣營出現檢討戰犯聲音的同時，也有她參選下屆總統、挑戰賴清德的討論。盧秀燕今天沒有公開行程，子弟兵「台中F4」也盡量避開此話題，反倒是中二選區二度捉對廝殺的顏寬恒與林靜儀坦然面對。
林靜儀受訪時表示，選舉初期自己就在政論節目說過，國民黨內最有未來發展可能性的人，「就是盧秀燕了」。早在選舉前半年。盧秀燕就開始在準備，現在投票結果揭曉，她已成功躍居國民黨內下一個被寄予厚望、有強大地方實力的政治領導人。
顏寬恒被問到盧秀燕有無參選黨主席打算？是否支持盧選2028年總統？他表示目前沒有聽說，很多事要一步一步來，但選舉結果顯示，盧秀燕的施政成果受到民眾高度肯定，只要符合人民期待，關於未來布局或變化，無論要帶領國民黨，或幫助國家進步，大家都會共同支持、往更好的方向做。