賴清德成首位醫生總統！衛福部長曝優先推動健保、人工生殖法修法
2024年總統大選由民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴勝出，賴清德也成為首位「醫生」總統，他在勝選國際記者會上也談到，面對勞健保等財務永續議題，會建立政策溝通平台，來擴大討論基礎，廣納民意參與，跨越政黨鴻溝，尋求社會的最大公約數。對此，衛福部長薛瑞元今（14）日也透露，健保改革與人工生殖法修法將是優先事項，只是這也是極具挑戰的議題。
記者顏真真／台北報導
薛瑞元今日出席台灣醫事法律學會舉行的「台灣醫法實務論壇」，並在會前受訪時提到，健保改革非常複雜，面向很廣，光財務改革就牽涉收入與支出面，沒辦法立刻倉促決定，因為每個決定都會牽涉民眾付費與醫療提供權益。
由於衛福部管轄範圍從生到死，很多制度執行牽涉法律，他也透露，未來衛福部將以2大修法為優先目標，首先要面對的就是健保改革修法，將是未來大事，也是艱鉅工作，另一個挑戰則是人工生殖法修法，由於新一屆立法委員呈現3黨團鼎立，修法無法迴避，將凝聚社會共識，合力推出新法。
至於憲法法庭111年判決健保資料庫目的外使用專法制定方向，薛瑞元強調，將透過公聽會爭取社會共識，個資保護一定配合個資法。面對醫事人員離職潮，優化待遇刻不容緩，薛瑞元也承諾會繼續處理，在醫事人員總量管制部分，相關議題仍須再評估，隨著時代變遷，民眾對醫療需求不同，擔心若以法律綁死規定，恐失去對環境改變因應的彈性。