2024國會大洗牌！現113席立委有51席要卸任 在野黨不分區全換人
2024立委選舉落幕，這次立委當選名單大換血，原本就有不少立委未爭取連任，而選舉結果揭曉，有11名立委未連任成功，而不分區立委也大洗牌，現任的國民黨不分區立委13席、民眾黨5席、時代力量3席，全部數都要告別立法院，民進黨現任不分區名單也有4人要離開，合計113席立委，有51席換人。
記者何哲欣／台北報導
現任的73席區域立委與原住民立委，有12現任立委未爭取連任，包括民進黨立委趙天麟、蔡適應、劉世芳、陳明文、余天、江永昌、陳歐珀、黃國書，國民黨有林為洲、徐志榮，另外還有國民黨原住民立委廖國棟、無黨籍立委林昶佐。
另有3名立委在黨內初選中落敗，包括民進黨立委劉櫂豪、何志偉與國民黨立委費鴻泰。以上合計就有15位立委未連任。
選舉結果出爐，民進黨有10位立委連任失敗，包括高嘉瑜、羅致政、賴品妤、鄭運鵬、黃世杰、莊競程、林靜儀、張廖萬堅、蘇治芬、蔡培慧，國民黨山地原住民立委孔文吉也連任失利，合計有11位。
而國民黨、民眾黨、時代力量，不分區立委都獲提名連任，即使轉戰區域立委，也都未勝選，國民黨現任不分區13席、民眾黨不分區4席、時代力量不分區3席，合計21席換人。
至於民進黨不分區立委，這次獲13席，現任不分區立委吳玉琴、邱泰源、陳靜敏、湯蕙禎都未獲提名，僅留住9席，4人要離開。