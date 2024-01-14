NBA／湖人125:132兵敗鹽湖城！詹皇因傷缺陣　Russell砍39分無用

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本季至今，James出賽36場，場均出賽34.3分鐘，可拿到24.7分7.2籃板7.6助攻1.4抄截。他是球隊重要的進攻發起點，少了他湖人在半場進攻上的火力能否保持，將是此役取勝的關鍵。
爵士近期發出一波4連勝，而且最近8戰拿下7勝，雖然排名不在前段班，但卻是近況極佳、不可忽視的對手。而此役上半場打完，兩隊分數都打得很高，湖人以67:64暫時領先。
易籃再戰後，D'Angelo Russell延續火燙外線手感，個人連得8分，但爵士這邊多點開花，Lauri Markkanen、John Collins、Collin Sexton三人先後開火，幫助球隊打出21:12的攻勢反超比數。
末節兩隊持續在有限的分差之內纏鬥，湖人在該節中段時陷入長達約2分鐘的得分荒，而爵士則在Collin Sexton的活躍發揮下，趁機將分數拉開到雙位數。不過暫停回來後，今晚狀態絕佳的Russell，個人連得6分，讓湖人追到只差7分，看起來還有機會扭轉戰局。
但可惜的是，湖人今晚無人能支援Russell，Anthony Davis本場表現十分低迷，屢屢在籃下錯失機會，湖人最終以7分之差兵敗鹽湖城，也吞下近期的2連敗。
Russell今晚命中6記三分球，全場26投15中，攻下39分8助攻，打出個人本季代表作。Anthony Davis繳出15分15籃板11助攻的「大三元」數據，但全場21投僅有5中，進攻狀態不佳。爵士方面，以Markkanen的29分為全隊最高，Sexton則有27分進帳。
本場比賽為攸關西區排名的關鍵戰，湖人目前排在西區第11，而爵士排在西部第10，兩支球隊之間僅有半場勝差。