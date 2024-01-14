林威助現身台灣體大！與日職樂天育成選手和永田颯太郎切磋球技
前中信兄弟2連霸教頭林威助，在本季與老東家合約到期後，目前動向也備受外界關注，在今（14）日林威助則是現身台中台灣體大棒球場，並在臉書透露，「受老同學林總（指台體大總教練林宗毅）之邀，與去年永田颯太郎選手一起切磋球技。」
記者張志宇/綜合報導
林威助在臉書表示，「陽光燦爛的好天氣，謝謝國中好同學林總邀約，跟去年被日本樂天指名永田颯太郎選手一起切磋球技，年輕選手潛力無窮，只要堅定信念，拿出禮儀、尊重、態度在球場上一定會有所進步，預祝永田選手在新的一年能順利、更上一層樓。」
永田颯太郎曾在2019年來台就讀台灣體大，並順利在2022年日職育成選秀會上被樂天金鷲於第4輪指名，成為首外來台留學並獲得日本職棒指名的選手，2023球季結束後也獲得樂天金鷲續約，盼今年力拼成為支配下球員。
永田颯太郎今年在日職樂天金鷲二軍共出賽58場，在143打數32支安打，打擊率2成24、11打點，在季末續約時就喊話表示，「雖然說今年的成績撐不上好，但對於2024球季將會是很棒的經驗，期盼明年能在一軍做出貢獻。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁