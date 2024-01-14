侯友宜挺朱立倫續任黨主席！自責「敗選完全是個人努力不夠」
2024總統選舉落幕，國民黨總統候選人侯友宜今（14）日立刻回歸新北市長身份，一早展開市政行程。被問及有人認為國民黨主席朱立倫應為敗選負責？侯友宜認為，朱為了團結，在最艱困時刻義無反顧扛責，希望朱立倫繼續帶領國民黨改革，讓國民黨繼續改變翻新。
記者林怡昕／台北報導
侯友宜昨天以91萬票之差，敗給民進黨總統當選人賴清德，侯友宜今天一早重拾新北市長身份，到捷運三鶯線三峽機廠視察，會後受訪時，被問及如何看待總統大選結束後有人認為朱立倫應為敗選負責？侯友宜指出，選舉結束後應放下紛擾與批評指責，共同面對台灣的未來，不分黨派解決台灣面對的問題與困境。
針對國民黨政黨票不如預期？侯友宜表示，朱立倫在總統大選與立委選舉盡了很大的力量，把各縣市首長、區域與不分區立委候選人團結一起，立委選舉結果國民黨將成為國會最大黨，貢獻非常多。
侯友宜指出，總統大選敗選，完全是他個人努力不夠，這是唯一的原因、唯一的責任，他不能完成政黨輪替的願望，但要感謝競選團隊與各縣市、立委候選人幫忙，感謝國民黨副總統參選人趙少康在「藍白合」破局最後一刻願意扛責相挺，支持他、支持國民黨，盼繼續攜手合作。
侯友宜說，朱立倫為了團結，在最艱困時刻義無反顧扛責，且吞下許多榮辱，承擔責任的勇氣，他都看在眼裡，希望朱立倫繼續帶領國民黨改革，讓國民黨繼續改變翻新，贏得人民期待。