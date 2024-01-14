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NFL／Mahomes聯手菜鳥完成達陣　酋長26:7海豚晉級美聯分區賽

▲堪薩斯酋長四分衛Patrick Mahomes傳出一次達陣，率隊挺進美聯分區季後賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲堪薩斯酋長四分衛Patrick Mahomes傳出一次達陣，率隊挺進美聯分區季後賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

國家美式足球聯盟（NFL）衛冕軍堪薩斯城酋長隊今年賽季表現不穩，但酋長在今（14）日季後賽外卡賽卻打出了本季最佳表現，當家四分衛Patrick Mahomes傳出一次達陣，跑衛Isiah Pacheco也貢獻達陣，且防守組讓邁阿密海豚苦不堪言，最終酋長以26：7獲勝，連續6季闖進美國聯會分區賽。

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今日堪薩斯城天氣寒冷，此戰Mahomes傳球41次成功23次，傳出261碼。此戰開賽酋長頻頻使用空戰，首節與菜鳥外接手Rashee Rice連線，拿下本場第一次達陣，也是全場唯一的達陣。

酋長進攻組表現方面，近端鋒Travis Kelce接獲7次傳球，攻下71碼，跑衛Pacheco衝球23次跑出82碼，貢獻一次達陣，而Rice在他的季後賽首秀中完成了8次接球，接獲130碼。

海豚四分衛Tua Tagovailoa的季後賽首秀表現不盡理想，全場傳球35次成功17次，獲得171碼，雖然有一次傳球達陣，但也出現一次被抄截失誤。海豚進攻端整場只有攻下264碼，在進攻乏力的情況下，防守組也沒能擋住酋長進攻種下敗因。

酋長晉級分區賽後，目前正在等待下一輪的對手，如果水牛城比爾在15日擊敗匹茲堡鋼鐵人，酋長將在下週作客鋼鐵人主場，這將是Mahomes生涯首度在季後賽打客場；如果鋼鐵人擊敗比爾，酋長將在自家主場迎戰休士頓德州人。

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