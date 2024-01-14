接見日本交流協會會長　賴清德：期待與日本提升多元合作

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德感謝大橋光夫專程來台表達祝賀，在本次選舉中見證台灣的民主成就；對台日具有深厚情誼，雙方常在患難見真情，他要特別向日本石川縣能登半島大地震表達哀悼與慰問之意。
賴清德續稱，台日關心區域的和平與穩定，也共享民主等普世價值，日本是台灣非常緊密的民主夥伴，也期待雙方未來能在經貿連結、淨零轉型、創新繁榮等領域展開更多交流，具體提升台日的多元合作關係。
賴清德最後感謝大橋光夫與日本政府的祝福，尤其是在第一時間就派團祝賀，他將銘記在心，期待在邀請大橋光夫參與5月20日的就職典禮，再度見證台灣的民主歷程。
此外，賴清德、蕭美琴也接見日華懇談會會長古屋圭司議員及幹事長代行金子恭之。古屋圭司表示，祝賀賴清德與蕭美琴兩位獲得台灣選民的支持，這次不僅是台灣民主的勝利，更對相同理念國家來說也是勝利，他憶及曾以國會議員的身分與兩位進行多次國會互訪，現在兩位成為總統、副總統當選人，期待能一起為台日合作做出貢獻。
金子恭之表示，過去擔任自民黨青年局局長期間就與蕭美琴結識，兩黨也經常進行交流與互動，恭喜民進黨贏得第三任期、有繼續執政的機會，未來也期待在兩位的領導下，為台日關係帶來更多貢獻；古屋圭司與金子恭之也特別致贈給賴清德日本首位漫畫家國會議員赤松健繪製的肖像漫畫。
賴清德表示，謝謝兩位議員祝福，他曾多次到訪日本交流，對台日合作具有深厚情感。他認為，尤其在經濟合作的領域上，台日有許多發展潛力，例如雙方在半導體產業上就有高度的互補效應，也樂見台灣的高科技產業持續發展日本市場，增加雙方的投資與貿易。
賴清德表示，他也要謝謝兩位轉贈赤松健議員繪畫的肖像漫畫，並笑稱要特別感謝將他畫的很像日本演員大澤隆夫，事實上台日有濃厚的文化與民間交流，台日的流行文化也在彼此國家發光發熱，他期許未來能持續尋找更多兩國人民的感動故事，如KANO一般介紹台日之間的民間連結。
賴清德表示，兩位議員在選後第一天表達祝福象徵台日之間的緊密關係，期待兩位也能參與5月20日的就職典禮，代表日本民眾向台灣的民主表達支持。
更多「2024大選」相關新聞。