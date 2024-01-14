獨／「萬老師」郭昱晴心疼戰友失利！痛揭內幕：知道他們很努力

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談到政見，從影近30年的郭昱晴，首先要為辛苦的影視幕後人員爭取權益，她心疼地說，「幕後影視人員酬勞拿最少，但工時卻很長，這部分沒有得到合理的待遇，或是安全上的維護。」並舉出「神仙谷劇組人員2死」的悲劇，以及前輩陳慕義在去年金馬獎分享劇組的辛酸史。
郭昱晴指出，台灣近幾年有越來越多好劇本、好作品，也培育出許多優秀人才，卻始終留不住。她未來則希望自己能多多為影視圈付出，爭取應該要有的權益，好讓大家無後顧之憂，更能安心工作，以避免人才流失，「這是我們必須面對的問題。」
聊到好友于美人敗選，郭昱晴則給予滿滿祝福，「她是我們演藝圈大姐姐，是我們非常優秀的人才，真的很辛苦！」清楚知道于美人背後付出多大的努力，但這就是選舉，得尊重結果。
最後，郭昱晴期許戰友們，「這是選民的選擇，我們可能有無法滿足每個人需求的時候，但我們還是深切去檢討，化為下次的動力再出發，雖然沒有選上，但我相信你們的專業，相信你們的努力，一定能被選民們看到，我們還有機會。」
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