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獨／「萬老師」郭昱晴心疼戰友失利！痛揭內幕：知道他們很努力

▲「萬老師」郭昱晴雖然當選，但看到好多位的優秀戰友失利，讓她滿是心疼，「我知道他們很努力！」不敵對手背景與抹黑造謠。（圖／郭昱晴臉書）
▲「萬老師」郭昱晴雖然當選，但看到好多位的優秀戰友失利，讓她滿是心疼，「我知道他們很努力！」不敵對手背景與抹黑造謠。（圖／郭昱晴臉書）

記者詹鎰睿／台北報導

53歲女星郭昱晴，過去以《麻辣鮮師》萬老師一角走紅，自2018年後逐漸在社群平台上分享政治理念後，不僅廣受網友喜愛，還收到民進黨徵召，列入不分區名單立委第12順位。隨著昨（13）日大選落幕，郭昱晴確定成為一名進入立法院的演藝人員，不過，郭昱晴稍早接受《NOWnews今日新聞》電訪時坦言，見到許多優秀戰友一一失利，讓她滿是不捨，「我知道他們很努力。」

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郭昱晴坦承，她目前的心情複雜又沉重，「我們有很多非常優秀的區域立委，但最後都是以相當微弱的票數選輸。」她質疑，對手憑藉地方勢力以及黑金背景來造謠抹黑，然後用這樣方式贏下立委選舉，令她相當痛心。同時郭昱晴也心疼戰友們，「因為自己輔選過，知道他們是怎麼努力過來，所以心裡有些心痛。」

▲「萬老師」郭昱晴順利進入國會，富有家世曝光，父親是「隱形台灣之光」。（圖／翻攝自郭昱晴臉書）
▲郭昱晴說，她被臨時請上台時，卻有些講不出話，心情相當複雜。（圖／郭昱晴臉書）
談到政見，從影近30年的郭昱晴，首先要為辛苦的影視幕後人員爭取權益，她心疼地說，「幕後影視人員酬勞拿最少，但工時卻很長，這部分沒有得到合理的待遇，或是安全上的維護。」並舉出「神仙谷劇組人員2死」的悲劇，以及前輩陳慕義在去年金馬獎分享劇組的辛酸史。

郭昱晴指出，台灣近幾年有越來越多好劇本、好作品，也培育出許多優秀人才，卻始終留不住。她未來則希望自己能多多為影視圈付出，爭取應該要有的權益，好讓大家無後顧之憂，更能安心工作，以避免人才流失，「這是我們必須面對的問題。」

聊到好友于美人敗選，郭昱晴則給予滿滿祝福，「她是我們演藝圈大姐姐，是我們非常優秀的人才，真的很辛苦！」清楚知道于美人背後付出多大的努力，但這就是選舉，得尊重結果。

最後，郭昱晴期許戰友們，「這是選民的選擇，我們可能有無法滿足每個人需求的時候，但我們還是深切去檢討，化為下次的動力再出發，雖然沒有選上，但我相信你們的專業，相信你們的努力，一定能被選民們看到，我們還有機會。」

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