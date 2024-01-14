獨／53歲郭昱晴情定民進黨超過20年！「2度入黨」原因尷尬曝光

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郭昱晴笑說，其實她決定從政的時機點很巧，在民進黨徵召前2天，她剛好在跟爸爸討論2024大選，「我就說，也許兩年之後，小孩長大了，我心態準備好了，如果哪一天台灣土地需要我，我就願意出來，好為國家做些什麼。」結果2天後真的接到徵召通知。
郭昱晴坦言，「其實我早期就是民進黨員了，我從大學畢業，24歲那年就加入民進黨。」她尷尬笑說，可能是年代久遠，中間一度搬家，太久沒有繳黨費的關係，黨部資料也找不太到，才會重新加入，但在這段期間，郭昱晴完全沒加入過其他團體。
雖然從政獲得家人與老公的支持，但郭昱晴難免擔心12歲的兒子因此受到影響，幸好兒子學校的導師們，還有同學的家長們都給予加油與鼓勵，也讓郭昱晴無後顧之憂地專心從政。
面對外界各式各樣的言論，郭昱晴欣然接受，尊重所有人的意見，「這就是自由民主的意識，多元民主的社會，面對不同的目光，都要相互尊重啊。」最後，郭昱晴也謝謝大家的祝福，承諾未來會好好做好立法委員的角色，「我知道政治是一條不歸路，但既然選擇了，那我就要努力維持自己的初心。」
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