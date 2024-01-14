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獨／53歲郭昱晴情定民進黨超過20年！「2度入黨」原因尷尬曝光

▲「萬老師」郭昱晴早在20多年前就加入民進黨，那時的她才剛大學畢業，卻因為年代久遠，忘了繳黨費，才決定2度入黨。（圖／翻攝自郭昱晴臉書）
▲「萬老師」郭昱晴早在20多年前就加入民進黨，那時的她才剛大學畢業，卻因為年代久遠，忘了繳黨費，才決定2度入黨。（圖／翻攝自郭昱晴臉書）

記者詹鎰睿／綜合報導

女星郭昱晴「萬老師」在昨（13）日大選之後確定進到立法院，也為演藝人員寫下新篇章，也讓外界對於郭昱晴的身分，與加入民進黨的契機充滿好奇。今日郭昱晴接受《NOWnews今日新聞》電訪時表示，其實她從大學畢業後，就是民進黨的一員，至少超過20年的資歷。

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郭昱晴分享，因家族成員們經歷過不同的年代轉變，包含戒嚴時期等等，也有成員是228受難者，因此政治時事一直都是全家人最關注的話題，而郭昱晴也是一直在演藝圈默默支持，直到近幾年才決定公開表態。

▲郭昱晴（左圖、右圖左）因演出《麻辣鮮師》萬老師一角打響知名度，如今她當選立委，昔日20歲「淡江校花級」嫩照再掀熱議。（圖／郭昱晴臉書）
▲郭昱晴（左圖、右圖左）從學生時代就很關注政治，也是「校花級風雲人物」，大學一畢業就加入民進黨。（圖／郭昱晴臉書）
郭昱晴笑說，其實她決定從政的時機點很巧，在民進黨徵召前2天，她剛好在跟爸爸討論2024大選，「我就說，也許兩年之後，小孩長大了，我心態準備好了，如果哪一天台灣土地需要我，我就願意出來，好為國家做些什麼。」結果2天後真的接到徵召通知。

郭昱晴坦言，「其實我早期就是民進黨員了，我從大學畢業，24歲那年就加入民進黨。」她尷尬笑說，可能是年代久遠，中間一度搬家，太久沒有繳黨費的關係，黨部資料也找不太到，才會重新加入，但在這段期間，郭昱晴完全沒加入過其他團體。

▲「萬老師」郭昱晴雖然當選，但看到好多位的優秀戰友失利，讓她滿是心疼，「我知道他們很努力！」不敵對手背景與抹黑造謠。（圖／郭昱晴臉書）
▲郭昱晴不僅獲得全家人的支持，就連兒子的導師、同學家長都給予滿滿祝福。（圖／郭昱晴臉書）
雖然從政獲得家人與老公的支持，但郭昱晴難免擔心12歲的兒子因此受到影響，幸好兒子學校的導師們，還有同學的家長們都給予加油與鼓勵，也讓郭昱晴無後顧之憂地專心從政。

面對外界各式各樣的言論，郭昱晴欣然接受，尊重所有人的意見，「這就是自由民主的意識，多元民主的社會，面對不同的目光，都要相互尊重啊。」最後，郭昱晴也謝謝大家的祝福，承諾未來會好好做好立法委員的角色，「我知道政治是一條不歸路，但既然選擇了，那我就要努力維持自己的初心。」

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