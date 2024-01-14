柯文哲批封關民調估老三「假民調」　前幕僚：要不要道歉？

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柯文哲在藍白要拼民調時，說出「給侯友宜選也不會贏」於是，黃珊珊公佈了幾份柯文哲都第一的民調，甚至刻意在民調商談算分之後，刻意掛上國民黨情勒讓6%的數字，民調指派專家就是黃珊珊公開指認全台灣唯一「有穿褲子」的求真民調，而非專家學者。
吳靜怡說，實際開票結果，柯文哲輸了侯友宜6%，不分區席次如同各家數據是8席；全台灣最不精準的民調，就是黃珊珊一直以來的「民眾黨內參民調」，更不用說名嘴刻意操作的「郭台銘民調」柯文哲只差賴清德1%這樣的荒謬言論。
吳靜怡表示，這些謊言和手段確實激化了選舉，凱道的選前之夜，年輕人都站出來挺柯文哲，而YouTube同時創下了台灣歷史最高的直播觀看人數，當館長1萬多人時，柯文哲頻道已經衝破25萬，甚至最高衝到31萬！若用候選人頻道來比較，在21：20時，賴4.8人、侯7.5、柯29萬，「平時我們不會發現的異常就如此戲劇化的出現在這裡，這數字跟我每天看的民調落差太大，而且現場訊號是開不了直播的」。
吳靜怡指出，這場選戰，希望年輕人清楚，「信任」是人民選擇總統重要指標，荒誕的反覆、為了理由而找理由、繪聲繪影的政治攻擊，都讓柯文哲毀了柯文哲，再高的流量無法取代信任，只會把責任推給數字，毫無意義。
這場選戰，有幾間媒體是完全精準的在十天前就命中，吳靜怡進一步指出，柯文哲要不要好好穿上褲子，對這些專業數據公司說聲抱歉？柯文哲要不要跟國民黨支持者承認你看不懂民調，所以一直以為侯友宜是老三？柯文哲要不要跟年輕人承認亞斯柏格也是會說謊的，又或者，智商157看不懂民調數據。
「國民黨要恨，就恨那個只會拉後腿的」，吳靜怡也提醒，民進黨頂多為了賴清德開心一天就好，蘇治芬居然輸了、蔡壁如差點贏了，這都是人民對民進黨的怒吼。「史上最難看的選舉，唯一慶幸，就是人民還是有腦子的」、「用謊言當數據得利者的柯文哲」。