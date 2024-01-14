284張空白選票不翼而飛！失竊選票藏5F圖書室 警拘提1老翁到案
2024大選昨天順利落幕，不過台北市松山區民有里活動中心654投開票所，卻發生選票失竊案，選務人員監察員清點時發現有284張空白總統用餘票失竊，松山分局獲報派遣警力到場調查，並在晚間於民有里活動中心樓上的閱覽室內書架上，找回失竊的282張選票。北市選委會今（14）日表示，失竊的選票已全數找回，而松山警分局也在下午掌握涉案對象，已拘提1名男性長者到案，將進一步釐清竊票動機。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，月13日下午4時許投票結束開始開票，主任管理員在開票期間，將總統用餘票擱置在開票處旁，當日下午5點20分許，發現有284張用於選票遺失，尋找未果後報警處理，松山分局接獲報案派員協助，當晚在5樓圖書室角落尋獲包裝袋，經選務人員清點後，仍缺少2張用餘票。
台北市選委會表示，經警方逐層搜索建物後，284張用餘票已全數尋回，並送回選委會入庫封存，這些用餘票是未發出的空白選票，並不影響選舉結果，該選票是在昨天投票結束後，選務人員將用餘票放進包裝袋後，後續選務人員便忙於開票作業，清點選票時發現，用餘票被有心人士帶走，選委會強烈譴責違法行為。
松山分局成立專案小組追查，經調閱監視器畫面及採驗選票指紋後，鎖定1名昨天前來投票的老翁涉案，今天下午專案小組前往老翁住家逕行拘提，目前正在釐清竊票動機。