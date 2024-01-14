AIT：美國代表團今抵台！賀大選順利落幕 主席羅森伯格隨行
台灣2024總統大選落幕，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴當選。美國在台協會（AIT）今（14）日下午發布新聞稿表示，美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）今天抵達台北，AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）將隨行，傳遞美方對台灣大選順利舉行的祝賀。
記者倪浩軒/綜合報導
AIT表示，美國政府將遵循先例，在台灣總統選舉後邀請前資深官員以私人身分造訪台灣。美國前國家安全顧問哈德利及前副國務卿史坦伯格今天抵達台北，AIT主席羅森伯格將一同隨行。
AIT進一步說明，代表團將於1月15日與台灣各界政治領袖會面，傳遞美國人民對台灣順利舉行選舉的恭賀，表達對台灣維持繁榮、持續成長的支持，並重申「我們長久以來對台海和平穩定的關切」。
《金融時報》之前就披露哈德利以及史坦伯格將在選後來台，並認為這樣層級的代表團並不尋常，有可能讓北京有「過度反應」的藉口，讓美中本已緊張的關係更趨複雜。不過也有專家認為，傳達美國支持台灣民主和新總統的訊息是很重要的。