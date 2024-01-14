NFL／菜鳥四分衛Stroud寫史上最年輕紀錄 德州人45：14打爆布朗
國家美式足球聯盟（NFL）克里夫蘭布朗隊今年打進季後賽，但今（14）日美聯外卡賽與休士頓德州人的比賽結果卻不如所願，防守組在下半場徹底崩潰，德州人菜鳥四分衛C.J. Stroud傳出3次達陣，成為史上最年輕帶隊得勝的四分衛，終場德州人就以45：14大勝布朗，晉級美聯分區賽。
記者路皓惟/綜合報導
第一節剩下5分鐘32秒，德州人靠著射門攻下3分，隨後布朗與德州人互相達陣，德州人以10：7領先，次節布朗跑衛Kareem Hunt再次衝進達陣區，幫助布朗逆轉比數，只是Stroud傳出76碼、本季最長達陣，德州人再次要回領先，該節尾聲Stroud送出本場第3次達陣，擴大至24:14領先。
進入第三節，布朗資深四分衛Joe Flacco傳球被抄截，德州人角衛Steven Nelson直接完成82碼達陣，擴大球隊領先優勢，更糟的是，Flacco單節被兩次抄截，等於親手將球隊送入地獄。第四節德州人跑衛Devin Singletary跑出達陣，讓比賽徹底失去懸念。
Stroud在去年4月選秀會首輪第二順位被德州人選中，以22歲又102天的年紀帶隊贏球，成為NFL季後賽史上最年輕的菜鳥四分衛，改寫Michael Vick在2002年締造的22歲又192天紀錄。
「能夠與Vick這樣偉大的球員相提並論，我趕到非常榮幸，他是我小時候最愛的四分衛。」Stroud表示，「這是個了不起的一年，感謝上帝，我可以和隊友再多待一週，這就像是夢想成真。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁