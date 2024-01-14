蔡壁如接王育敏副市長缺？江和樹：若獲盧秀燕延攬民眾黨樂見其成
台中市是立委藍白合示範區，民眾黨蔡壁如雖未戰勝立法院副院長蔡其昌，但國民黨「台中F4」有民眾黨加持，成功搶進國會3席。地方盛傳，副市長王育敏即將轉任國民黨不分區立委，市長盧秀燕極有可能延攬蔡壁如接副市長。對此民眾黨市黨部主委江和樹表示，選前即聽說過此傳聞，但未獲證實，若能在台中開啟第二階段的藍白合作，民眾黨當然樂觀其成。
記者顏幸如／台中報導
2024大選揭曉，台中市一夜之間少了3名市議員、1位副市長，當選立委的市議員分別是羅廷瑋、黃健豪，以及原住民市議員黃仁；副市長王育敏則將接任不分區立委。王育敏1年前參選嘉義縣長失利、轉任台中市副市長，4年前國民黨立委楊瓊櫻落選時，也是被延攬當副市長，外界盛傳盧秀燕任內第3位女性副市長，極可能是剛落選的民眾黨前立委蔡壁如。
早在王育敏名列國民黨不分區時，就有市議員質疑台中市3席副市長目前僅2人，未來可能剩1人，市政將如何推展？盧秀燕則篤定回答「中部地區人才濟濟」，當時即有傳聞，盧秀燕極可能在選後延攬蔡壁如入府，接王育敏的副市長一職。
蔡壁如一整天忙著掃街謝票，競選總幹事郭達鴻表示，團隊完全沒聽說此事，但可以確定的是，蔡壁如會繼續留在台中深耕；盧秀燕幕僚也是口徑一致，表示「沒有聽說」、「尊重市長的任用權」。
但據了解，今（14）日已有人「恭喜」蔡壁如，蔡壁如笑著回「八字沒一撇」。民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，盧秀燕的確在這場選舉展現大格局，讓藍白合在台中發揮極大效果，蔡壁如只落後7千多票，已寫下中一選區的傳奇，未來藍白仍會繼續在地方合作。至於蔡壁如是否出任副市長，他表示「這不是原本規劃的路」，若盧秀燕真有此考量，民眾黨當然願意開啟下一階段的藍白合作。