金馬影后惠英紅「高燒狂吐」染病毒！突缺席微博之夜 道歉曝病況
曾以《血觀音》獲得第54屆金馬獎金馬影后的惠英紅，昨（13）日缺席在北京舉辦的「微博之夜」活動，她在微博詳述自己因病毒感染發高燒、嘔吐不止，為避免病情加重及傳染給其他人，最終決定取消出席盛會：「很抱歉，我因為身體的原因沒辦法參加今晚的微博之夜，我在這裡鄭重地跟大家說聲抱歉！」
記者黃雅琪／綜合報導
影后惠英紅原定出席昨晚的「微博之夜」，因生病臨時取消，她在微博說明前因後果：「本來我也是滿懷期待地等著今晚能與一眾新老朋友們歡聚一堂！沒想到今天一早起來就嘔吐不止，中午更是全身酸痛併發起了燒，下午2點多的時候因為實在覺得難受，同事們就帶我去醫院進行了檢查，醫生說懷疑是細菌感染和病毒感染都有，並開了藥給我讓我一定注意休息。」
惠英紅透露原本打算不走紅毯、直接參加典禮，但身體健康卻不見好轉：「但沒想到越燒越厲害，甚至覺得手有些抽筋，我很擔心自己到了現場會突發一些不好的狀況，到時再給大家添亂，更害怕傳染給其他的好朋友們，耽誤朋友們的工作，所以我經過再三考慮，最後決定要缺席這個盛會了。」她感謝大家對她的鼓勵與支持，希望所有人玩得開心。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁