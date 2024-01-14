美國務院賀台灣完成大選　中國外交部強烈不滿：停止發出錯誤信號

台灣2024總統大選落幕，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴當選。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在昨晚即發聲明祝賀，美國前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）今（14）天也抵達台北，AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）一同隨行，表達對台灣維持繁榮、持續成長的支持。對此，中國外交部下午發表聲明表示，強烈不滿、堅決反對，並稱已向美方提出嚴正交涉。 我是廣告 請繼續往下閱讀 中國外交部指出，美國國務院就「中國台灣地區選舉」發表聲明，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重違背美方所作僅與台灣地區保持文化、商務和其他非官方關係的政治承諾，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中國外交部強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，「一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，也是中美關係的政治基礎，中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何藉口干涉台灣事務。」中國外交部敦促美國切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將美國領導人多次重申的不支持「台獨」、不支持「兩個中國」或「一中一台」、不尋求把台灣問題作為工具遏制中國等承諾落到實處，停止美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。其實不僅中國外交部向美國抗議，中國駐日本大使館、駐英國大使館、駐歐盟使團，也分別對於歐日英祝賀台灣選舉的行為表達不滿，稱台灣問題屬於中國內政。長期研究兩岸關係的美國學者葛來儀（Bonnie S. Glaser），在接受《德國之聲》採訪時表示，美國總統拜登在選後立即重申美國不支持台灣獨立，就是為了減緩北京可能的強烈反彈。AIT：美國代表團今抵台！賀大選順利落幕 主席羅森伯格隨行回應台灣大選 中國外交部：一中原則是台海和平的「定海神針」川普：離第三次世界大戰從未如此之近！稱習近平「強悍且聰明」美英法日多國同賀賴清德！美眾議長：將派團出席5月就職典禮