寒流週末高機率報到！歐美預測「台北市6度」 氣象粉專：有點瘋
未來一週有2波冷空氣，首先是週一（1月15日）東北季風增強，北台灣整天濕涼，白天高溫只有攝氏20度左右，不過更令人擔憂的，是週末將有冷氣團抵達，強度可能來到寒流等級，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享歐美模式預測，圖中竟然赫見台北市預測溫度為「攝氏6度」，表示變冷是確定的事實，但究竟會有多冷還偶待後續觀察，但這數字「有點瘋」。
記者張志浩／綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，最新的歐、美模式看起來，下週日（1月21日）起，會有一股頗具規模的冷空氣南下，大致朝著會變冷的趨勢走，這是較能確定的，不過數字看起來有點瘋，台北市預估氣溫為攝氏6度，高雄市預估氣溫則是攝氏14度，「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，目前不確定性頗大，究竟會有多冷還言之過早，建議大家再觀察個幾天。
對此中央氣象署表示，週末較強的冷空氣在週六（1月20日）就會開始南下，週六晚上至下週日（1月21日）最低溫約落在攝氏15度，而最冷的時間點可能落在下週一前後，冷空氣強度不排除達寒流等級，不過後期預報仍有調整空間，本週還要持續觀察。
短期天氣部分，氣象署說明，東北季風增強，北部、東半部明天開始將會轉雨，尤其桃園以北、宜蘭降雨範圍廣，竹苗及花東較局部，宜蘭、大台北山區、東半部有局部較大雨勢發生機率，週二（1月16日）開始，整體雨勢會慢慢趨緩，週三至週五（1月17日至1月19日）東北季風減弱、水氣不多，東半部及北部山區有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴，各地氣溫逐日回升。