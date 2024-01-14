愛莉莎莎狂貼「作票影片」被罵翻！急發聲明道歉：我用詞過當了

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消息曝光後，立刻引爆網友各種撻伐，反批愛莉莎莎沒有證據或未經過查證，只貼出他人節錄的片段來公審。對此，愛莉莎莎隨即PO限動道歉，「『作票』一詞用詞過當了抱歉，用『不符合開票程序及諸多開票錯誤』比較合適，畢竟有沒有作票，我們已經無法查證，只能從下次選舉中更注意。」
至於網路上流傳的開票影片，台灣事實查核中心（Taiwan FactCheck Center）指出，其中有段影片指「唱票員喊柯文哲，計票員卻都沒畫1號」，實際上是「區域立委唱票聲誤導為總統票唱票」並非作票，而是錯誤訊息。
另外一段影片「喊一號畫二號是作票！」導致1、3號總統候選人多計票。經台灣事實查核中心查證，是台南東區第1340投開票所「虎尾里活動中心」，不過後續已經修正票數，結果也有經過監票員複算、核對驗證票數，因此最終記載票數是無誤的，且該影片有2處剪接痕跡，並非順暢的連續畫面，也呼籲民眾別受騙上當。
此外，中選會也強調，開票時已開放民眾參觀開票，且開票所也有政黨推薦之監察員在場監察，全程公開透明，接受各界檢驗，自無謠傳作票可能。
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