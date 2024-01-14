2024總統大選投票率「比4年前更低」！眾點名1人怕爆：他催票太強

侯友宜請假選總統落敗　新北議會民進黨團喊話要這樣彌補

▲新北市議會民進黨團呼籲侯友宜在競選總統敗選後應到議會補欠人民的施政報告，並說明如何彌補請假113天的市政，修補府會關係。（圖 ／資料照片）
▲新北市議會民進黨團呼籲侯友宜在競選總統敗選後應到議會補欠人民的施政報告，並說明如何彌補請假113天的市政，修補府會關係。（圖 ／資料照片）

記者吳嘉億／新北報導

針對國民黨總統候選人、新北市長侯友宜大選落敗後，新北市議會民進黨團今（14）日傍晚發布新聞稿回應，指出投票結果表達市民無法接受市長帶職請假參選，談到侯請假期間，局處首長淪為政治打手，議會腥風血雨，議會府會關係史上最差，總質詢市長答詢台只剩侯友宜看板；喊話接下來臨時會還有2024年基金預算尚未審議，黨團盼侯友宜到議會補欠人民的施政報告，並說明如何彌補請假113天的市政，修補市府與議會的關係，以利推動市政。

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新北市議會民進黨團總召鄭宇恩表示，新北2024年總預算案編列了史上最大規模的歲出2,125多億元，既然現在侯友宜回歸新北，就應該要到議會把沒有報告的「市長施政報告」及「2024年預算案」進行專案報告，一一對市民說明，這樣才是對市民負責任的市長。

新北市議會民進黨團副召張維倩指出，今年度體育局編列1000萬元辦理國際體育競賽，包含籌辦「2025雙北世界壯年運動會 」、「 2026世界室內拔河錦標賽」，國際賽事籌辦自獲得主辦到正式賽會，平均籌備期4年；強調從去年5月就應該要有規劃適當人選擔任體育局局長，拖到現在總統大選已經落幕卻未有詳細規劃，希望侯友宜回歸市政後要把新北螺絲拴緊。

新北市議會民進黨團幹事長卓冠廷也說到，侯市長回歸新北市，對市民來說是一件好事，我也希望侯市長可以專心市政；針對新北美術館應該要如何改善、捷運三鶯線以及樹林線工期延宕情形等，強調希望侯友宜回歸新北市可以真正執行捷運三鶯線的進度，不要新年第一個月就對市民開芭樂票。

新北市議會民進黨團書記長林秉宥則指出，上個月在侯友宜請假期間校園割頸案讓市民驚慌，現在侯友宜總統夢碎回歸新北市，市政還需要侯友宜處理；強調少年事件的風險管理是新北市政府該做的事，新北市有少年輔導委員會、高關懷青年通報中心，但顯然此次案件發生表示過去在潛在對象的掌握、篩選通報，甚至是輔導成效都還需要再加強，希望警察出身的侯市長回來新北後可以好好進行大整頓，讓新北市家長以安心。
 

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