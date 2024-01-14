侯友宜請假選總統落敗　新北議會民進黨團喊話要這樣彌補

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新北市議會民進黨團副召張維倩指出，今年度體育局編列1000萬元辦理國際體育競賽，包含籌辦「2025雙北世界壯年運動會 」、「 2026世界室內拔河錦標賽」，國際賽事籌辦自獲得主辦到正式賽會，平均籌備期4年；強調從去年5月就應該要有規劃適當人選擔任體育局局長，拖到現在總統大選已經落幕卻未有詳細規劃，希望侯友宜回歸市政後要把新北螺絲拴緊。
新北市議會民進黨團幹事長卓冠廷也說到，侯市長回歸新北市，對市民來說是一件好事，我也希望侯市長可以專心市政；針對新北美術館應該要如何改善、捷運三鶯線以及樹林線工期延宕情形等，強調希望侯友宜回歸新北市可以真正執行捷運三鶯線的進度，不要新年第一個月就對市民開芭樂票。
新北市議會民進黨團書記長林秉宥則指出，上個月在侯友宜請假期間校園割頸案讓市民驚慌，現在侯友宜總統夢碎回歸新北市，市政還需要侯友宜處理；強調少年事件的風險管理是新北市政府該做的事，新北市有少年輔導委員會、高關懷青年通報中心，但顯然此次案件發生表示過去在潛在對象的掌握、篩選通報，甚至是輔導成效都還需要再加強，希望警察出身的侯市長回來新北後可以好好進行大整頓，讓新北市家長以安心。
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