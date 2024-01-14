鳳邑慈惠堂舉行開廟門大典　交趾陶展廟宇建築之美

高雄市大樹區主祀瑤池金母的「鳳邑慈惠堂」今（14）日舉行開廟門大典，高雄市民政局副局長蔡翹鴻、各級民代等人以及宮廟代表四、五百人到場觀禮，場面熱鬧。鳳邑慈惠堂不僅典藏台灣國寶交趾陶藝術與傳統信仰文化精髓，尤其附祀的華陀院神龕，還是高高屏一帶唯一以醫德庇蔭信徒的神祇。
記者陳美嘉／高雄報導
鳳邑慈惠堂主任委員朱文雄表示，瑤池金母是道光年間從大陸閩南傳來台灣，當時位於鳳山城郊，成為附近居民信仰中心，興建宮闕俸祀金母娘娘的願想，直到六年前因緣際會才找到大樹區小坪十三鄰忠義九號千坪土地，讓金母娘娘永駐。
副堂主吳文欽指出，籌建宮廟時，金母娘娘指點位在嘉義與台南交界深山部落有一尊華陀神明，親迎至慈惠堂，這也是南部唯一附祀華陀院神龕的由來。
吳文欽說，慈惠堂是以交趾陶代替彩繪方式，聘請葉星佑團隊歷時一年多才完成慈惠堂內外交趾陶，將廟史沿革以立體樣式呈現，內部頂棚「藻井」裝置，神龕邊框裝飾，都以南非柚木為基材，以純手工雕琢，另在廟宇龍柱採青石以鏤刻雕成，除內裝華麗堂皇，殿外蟠龍更是栩栩如生，整體廟堂建築風格相當莊嚴。
慈惠堂堂主宋慧莉表示，鳳邑慈惠堂深耕高雄已逾一甲子，瑤池金母娘娘慈悲為懷，指示門下成立鳳邑慈惠堂慈善會，不定期舉行捐贈活動，與里長配合關懷艱苦人，以達到關懷與協助經濟不力者的宗旨。