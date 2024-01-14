PLG／富邦勇士94:84賞給夢想家2連敗 強森有危機意識、砍下22分
福爾摩沙夢想家今（14）日在大選過後於主場進行P.League+的例行賽，不過雖然有3000名滿場的球迷進場加油，但此役球隊進攻發揮不佳，最終以84:94輸給了富邦勇士，吞下2連敗。
記者黃建霖/綜合報導
此役在上半場打完，雙方難分軒輊，實際上只有3分的差距。但第三節卻是個重要的分水嶺，該節富邦防守壓制了夢想家進攻火力、只能依靠洋將麥卡洛得分，趁機拉出一波22:14的小高潮，取得雙位數領先，並且在末節守住優勢，贏得勝利。
近期富邦有更換洋將的聲音，新洋將也已經確定是26歲的沛登（Justin Patton），他是一名善於護框的內線。而或許是有一些危機意識，外籍長人強森這一場砍下全隊最高的22分，另有16籃板4助攻，18投10中，表現不錯。
富邦小洋將辛特力攻下18分14籃板5助攻，「野獸」林志傑有11分進帳，球隊僅有這3人得分上雙。但這場比賽他們抓下18個進攻籃板，可說是贏在二次進攻機會和防守上。
聯盟龍頭夢想家近期連吞2敗，先是上周輸給了新竹街攻城獅，本周日又不敵富邦勇士，兩場比賽分數都沒有破90分，進攻端有些施展不開來。林俊吉最近3戰共得到30分，與他賽季平均有一些落差，可能是原因。