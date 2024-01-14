台南大員皇冠Buffet吹異國風 晶英酒店帶領饕客品味宋朝古風雅食

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台南大員皇冠假日酒店元素餐廳吹起異國風，「美式BBQ豬肋排」先將豬肋排與香料醃製入味，再塗上美式烤肉醬烤到表面焦香，肉香、醬香風味完美融合。「印度風味香料烤羊腿」將羊腿以坦都里香料醃製3天，烤時確保羊腿外脆香、內軟嫩的最佳口感。「印度奶油咖哩雞」將雞肉以茴香、芫荽等香料醃製，烤過之後再以番茄醬汁為基底，加入葫蘆巴葉與其他香料、奶油、蔬菜等一起拌炒，濃郁奶味與微辣咖哩香令人難忘。「墨西哥香辣雞肉莫蕾」以番茄為基底，加入莫蕾(墨西哥傳統香料)、小茴香等，先醃後烤，充滿墨西哥異國風味。「印度香料羊肉燉飯」用印度香料、荳蔻、薑黃、瑪薩拉香料先爆香，加入羊肉一起翻炒，再一起煨熟米飯讓香氣滲透，配上小黃瓜、優格、堅果粒、果乾一起吃，盡享多重口感。以上價格須另加10%服務費。
南美館現正展出「千載南逢—故宮國寶佇臺南」特展，台南晶英酒店發揮巧思穿越時空將朝代美食搬上餐桌，主廚團隊以清 前期〈陳子雲雕核桃殼花籃〉樣式為題，做成維妙維肖的可口核桃酥，另外考究宋代畫家張擇端原始經典之作，從史上最好吃的朝代文獻裡，復刻出姜豉蹄子、廣寒糕、蟹釀橙、山煮羊、蜜煎藕、梅花湯餅等6道美饌，「夢迴汴京 不忘舊食風光」即日起3月10日止在中餐廳晶英軒上市，引領食饕領略從古至今「民以食為天」不變之道，邂逅800年前清雅的飲食美學。
「姜豉蹄子」由主廚將豬蹄肉加入陳皮、花椒、薑片，再與些許紹興酒燉煮至軟嫩後去骨，倒入湯汁凝結成質地略彈的肉凍，上桌前澆淋豆豉、香菜與醬油，鹹香又開胃。「蟹釀橙」是宋代的宮廷名菜，將柳橙的頂部切開挖出果肉備用，內餡把薑末與蔥白爆香，加入蟹肉與飽滿蟹黃後以黃酒、高湯與太白粉勾芡使其濃稠，接著倒入橙盅用大火快蒸五分鐘，造型加分且橙香四溢，用湯勺舀著食用更是優雅，突顯宋朝文人雅士翩翩風采。「山煮羊」是將厚切羊腿肉川燙後，與花椒、蔥段、杏仁悉心慢火燉煮，起鍋時僅以些許鹽巴調味，湯底溫潤清甜，清燉手法彰顯羊肉鮮甜本質。至於甜點部分，「蜜煎藕」特選台南白河蓮藕煮熟後去皮切片，浸泡酸甜梅汁兩小時使其入味，瀝乾後再拌入蜂蜜糖漬多時，藕絲牽連口感鬆軟，層次豐富。廣寒糕又稱桂花糕，將麥芽糖與蜂蜜加入熬煮過的甘草水與清香桂花瓣拌勻，口感清爽。以上詳情請洽台南晶英酒店官網。