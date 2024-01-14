嚴立婷爆8年前遭「資深女星摔Mic飆罵」身分線索曝光！小S：合理
女星嚴立婷日前登上小S節目《小姐不熙娣》分享，8年前為了做節目效果，開了一位資深女星的玩笑話，結果對方氣到狠摔麥克風，「妳以為妳是誰啊！年輕人在那口無遮攔」，至今仍讓她心有餘悸。結果小S再得知資深女星身分後，露出微笑又不失禮貌的表情，直呼：「很合理！非常合理。」引發網友討論。
記者詹鎰睿／綜合報導
《小姐不熙娣》在臉書釋出最新一集的預告，「不熙娣年度澄清大會！是愈澄愈清還是模糊不清！？」嚴立婷坦承，她在節目上就是一個愛開玩笑的人，為了節目效果，講話也比較直一點，在8年前和一位資深女星同台時，對方準備了好多張韓星的照片，大讚自己老公很帥，很像某位韓星。
嚴立婷回憶，她當下脫口接了一句「哪裡像啊！」結果錄完影後卻換來對方飆罵，甚至氣到把麥克風摔在椅子上，「妳以為妳是誰啊？年輕人在那邊口無遮攔。」事後，嚴立婷決定透過友人幫忙打電話道歉，但打了整整3天，資深女星才接起電話繼續罵她，「開玩笑是要有限度的，他在我心中就是神，妳這樣說他怎麼可以呢？」還要嚴立婷去跟她老公道歉。
小S聽完後，好奇地向嚴立婷打聽對方名字，只見嚴立婷有些害怕，再三提醒：「那你真的不能說喔！」得知名字後，小S立刻直呼：「喔！很合理，非常合理。」嚴立婷也感嘆，「從那件事情之後，我就覺得...哇，真是...」小S則接話，「世界上真的有這麼奇怪的人！」獲得嚴立婷點頭認同。
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