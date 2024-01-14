感謝選民疼惜完成4連霸 李昆澤將不辜負每張選票的支持
民進黨高雄市第5選區（三民、苓雅8里）立法委員李昆澤順利完成4連霸連任成功。李昆澤除感謝市民疼惜順利當選立委外，今天一早即展開謝票行程，沿街沿路，誠懇跟每位市民朋友致上最深的謝意，並承諾一定會繼續努力，全力打拚建設選區，不辜負每一張選票的支持。
記者郭凱杰／高雄報導
李昆澤謝謝大家長久的疼惜跟栽培，在市民朋友團結努力，共同守護之下，讓他順利當選第11屆立法委員。李昆澤指出，這次的選舉環境非常艱難，在競選過程中，感謝所有後援會、里長，還有鄉親朋友的幫忙，一路陪伴他走遍大街小巷、大小市場，也站遍各選區路口，團結一致，得以勝選，是最強而有力的後盾。
李昆澤也提到，選舉已過，接下來回歸日常生活，開始著手準備每年過年前的例行工作事項。其中，已連續舉辦10年，今年將邁入第11年的年終助學活動，也正籌備中，按往例，一樣會運用選舉補助款，再加上年終獎金，提供給選區內低收入戶的孩子們，希望能藉此勉勵孩子們認真向學，有一個開心溫暖的新年。
李昆澤表示，要再次感謝所有選民的栽培，讓他能繼續為高雄做事，他一定會時時刻刻謹記鄉親的託付，全力以赴，未來，也會更加努力，讓政見一一實現，希望地方能越來越好。