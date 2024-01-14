澳網／10冠王Novak Djokovic首輪就激戰4小！手傷未癒 艱辛過關
世界球王Novak Djokovic在2024年澳洲網球公開賽首輪比賽，歷經4盤大戰才擊敗世界排名178名的克羅埃西亞選手Dino Prizmic，顯然並未處於最佳狀態，最終他以6:2、6:7（5:7）、6:3、6:4晉級，下一輪將對上Alexei Popyrin和Marc Polmans之間的勝者。
記者黃建霖/綜合報導
Novak Djokovic在澳網賽前傳出右手腕傷情，他個人身體並非處於一個健康的狀態，不過他本人賽前有意淡化這一點，直言自己有時間來復原，而且過去也曾面臨過同樣、甚至更嚴重的傷情，因此這樣的情況並不特別。
此役隊上2023年法網青少年組冠軍、18歲的Prizmic，他不但遭遇對手的頑抗，也要和自己的身體來進行抗爭，一度因大腿出現問題而喊出醫療暫停，加上一發進球率不高，讓他陷入苦戰。
不過雙方實力上畢竟還是有著一段的差距，雖然Djokivic在次盤搶七意外丟掉，但很快他在第3和第4盤重整旗鼓，最終以總盤數3:1拿下比賽勝利。
本屆澳網Djokovic名列頭號種子，目前他在墨爾本公園已經拿下10座男單冠軍，闖下賽史紀錄。另外，他個人手上有24座大滿貫金盃，同樣也是男單史上最多。如果他在本站奪冠，將超越傳奇女將Margaret Court的紀錄，成為第一位拿到25座大滿貫冠軍的球員。
「你仔細想想，我的年齡是他的兩倍，」Djokovic在賽後接受賽後採訪時開玩笑地說道，「今晚現實給我帶來了沉重的打擊，但我真的很努力享受球場上的每一刻。今晚我在很多不同的時刻都很掙扎，這都要歸功於他（Prizmic）。」
「他值得每一次掌聲，值得所有今晚的讚譽。」Djokovic補充道，18歲的Prizmic在他生涯在大滿貫正賽的首秀發揮出色，「他是一位了不起的球員，以他的年齡來說非常成熟，他在球場上的表現令人難以置信。 」