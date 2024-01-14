中國外長王毅出訪埃及不忘提台灣：開羅宣言明確規定台灣歸還中國
中國外交部長王毅出訪埃及，今（14）日在開羅與埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）會晤，會後中埃發表聯合聲明，提到關注紅海事態發展，並支持巴勒斯坦建國。另外，王毅還提到台灣，重申台灣大選是中國內政，世界上只有一個中國，並稱《開羅宣言》明確規定台灣歸還中國。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，中埃外長會談關注中東局勢，密切關注紅海事態發展，專注於確保航行安全。王毅強調紅海局勢是以巴衝突的外溢表現，當務之急是促成加薩停火，呼籲各方不要在紅海火上加油，並稱支持巴勒斯坦以1967年的邊界為基礎，獨立建國。
而根據《澎湃新聞》報導，王毅在會後記者會上，被問到關於台灣選舉的看法時，重申台灣選舉是中國內政，世界上只有一個中國，不管選舉結果如何都改變不了這個事實。
身在開羅，王毅也援引當年《開羅宣言》的條文精神，強調《開羅宣言》明確規定把日本竊取的中國領土台灣歸還中國，《波茨坦宣言》規定《開羅宣言》條款必將實施，王毅稱這是台灣屬於中國不可分割領土的歷史與法理基礎。
王毅表示，台獨是一條絕路也是一條死路，中國終將實現完全統一，國際上誰要違反一個中國原則，就是干涉中國內政、侵犯中國主權，必將遭到全體中國人民乃至國際社會的共同反對。