施明德今晨病逝！曾因政治入獄被囚12年　回顧過往「情史豐富」

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施明德情史豐富眾所皆知，回顧他的情史，施明德先與其伴侶陳麗珠，共育有兩女。兩人為青梅竹馬，1960年生下了大女兒施雪蕙，1962年施明德因圖謀軍事政變罪被判有期徒刑15年；1974年，陳麗珠於施明德囚禁12年餘後，因先行出獄的政治犯蔡寬裕介入下要求「離婚」，施苦留未果。
1977年6月20日，施明德出獄第三天，陳麗珠曾要求補正離婚手續，該段婚姻關係於2009年5月21日經台北地院新店家事法庭判決「不存在」。
施明德第一任妻子艾琳達為革命伴侶，兩人在1978年與施明德因政治原因結婚，1995年離婚，兩人無子女，傳出是因施的女友不間斷，導致兩人最後翻臉以離婚收場。
至於最廣為人知的，就是與作家李昂的情史，當年施明德出獄後，曾要暫住在陳菊家，沒想到，隔天眾人替施明德出獄接風後，前來慶賀的李昂卻主動把他接走，不過，兩人時常出現各種口角，傳出陳菊常在半夜接到施明德的「求救」電話，連忙與弟弟陳武進驅車前往施明德家中「排解」。
此外，1977年李昂出版《戴貞操帶的魔鬼系列：北港香爐人人插》，也引爆李昂與陳文茜兩人間「主席情人」爭奪戰，當時被質疑是暗諷陳文茜。不過據施明德後來的說法，李昂與他分手後，誤以為陳文茜是他的新女友，才會一氣之下寫了《北港香爐人人插》暗諷陳文茜。
對於施明德與陳文茜關係，施明德過去受訪時曾說，他跟陳文茜不是男女朋友，而像是父女；不過，陳文茜則提到，他們兩人有革命感情，大家都傳說她是施的女友，理由是施很器重她，「反正我在哪工作，那個老闆就一定是我男朋友，不變的定律」，回應曖昧。
施明德的現任妻子陳嘉君，大學時期曾參與野百合學運，施明德1990年出獄後相識，曾於擔任施1992年競選黨主席時短暫擔任貼身助理兼司機，漸生情愫；1995年施明德與艾琳達離婚後正式交往，1996年6月6日結婚，2004年2月28日於美國首府華盛頓補辦宗教結婚儀式，兩人育有兩女。