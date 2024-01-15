施明德83歲生日病逝！女兒臉書發文曝光：沒有遺憾、只有完整的愛
15日凌晨，民進黨前主席施明德，因病於台北榮總辭世、享壽83歲。消息傳出各界震驚，而他的女兒施笳、施蜜娜，也在臉書發文感謝各界關心，並表示感謝台北榮總醫療團隊的所有成員，關於後事會擇期發布消息。
記者林盈君／綜合報導
據了解，施明德因肝癌復發住院，動手術後引發併發症，此後病情反覆，他於1941年1月15日出生，而今天正是他83歲生日，未料卻在生日當天離世。而其女兒施笳、施蜜娜，也於臉書發文，提到「我們的父親，施明德先生，在他生日的這一天啟程，與等待他的家人，和一同出生入死的戰友們團聚。不管是在此岸或是彼岸，他都不曾孤單。」
並說到「每一年的一月十五日，父親總是會對深愛他的人們道別，把每一次的生日當作是最後一次。現在才懂得，這是爸爸多麽溫柔體貼的、充滿愛的表現；我們沒有遺憾，只有完整的、完美的愛。」
施笳、施蜜娜表示「我們想對大家說，我們的父親，他沒有忌日，只有生日。他一生所捍衛的精神和價值，只會不斷地在我們的世界裡誕生、長長久久的茁壯。」在此特別感謝台北榮總醫療團隊的所有成員，每一位醫師、護理師、技師等等，對他傾盡全力的努力與支持。我們感激不盡。關於他的後事，會擇期發布消息。再次感謝各位的關心。