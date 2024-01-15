大牙不起訴確定！me too事件遭黑人告誹謗 5人作證：她情緒激動
去年間，藝人大牙指控前老闆黑人涉嫌性騷，遭黑人求償、提告妨害名譽，案經台北地檢署傳喚5名證人後，認為大牙所述並無杜撰或無中生有，且所指控與公益有關，以罪嫌不足為由處分不起訴，而處分書經合法送達告訴人後，法定10天內無人聲請再議，因此全案不起訴確定。
記者林盈君／綜合報導
據了解，去年6月間，大牙（本名周宜霈）與郭源元，於網路踢爆前老闆黑人涉嫌性騷，黑人和妻子范瑋琪對大牙提起民事告訴，並求償1000萬元及公開道歉，隨後又撤告，改由黑人對大牙提告刑事妨害名譽。
台北地檢署除聽取當事人雙方說法，也傳喚過去曾同行的化妝師、藝人貝童彤等5人出庭作證，證人所述大牙曾訴苦遭騷擾經過，甚至表明不願跟黑人一起工作。證人指出，大牙回憶起經過時，情緒激動哽咽，北檢認為，黑人與大牙過去並無宿怨，且大牙多年前就曾透露遭性騷，顯見有相當理由確信其為真實，非故意捏造虛偽，且所述內容跟公益有關，以罪嫌不足為由將大牙不起訴。
※【NOWnews 今日新聞
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