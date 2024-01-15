以哈戰爭滿百日　加薩近2.4萬人喪命

我是廣告 請繼續往下閱讀
衝突集中在加薩南部城市甘尤尼斯(Khan Younis)，哈瑪斯稱其戰士在當地擊中了一輛以色列坦克。在加薩中部的布賴吉(Al-Bureij)與馬加齊(Al-Maghazi)，以色列軍方稱有多名哈瑪斯戰士喪命。
哈瑪斯武裝側翼發言人烏貝達(Abu Ubaida)14日說，許多在去年10月7日被挾持的以色列人質，他們的命運處於未知之中。
在這場戰爭屆滿100天的這一天，烏貝達幾周以來首次在電視上露面，他說許多人質「可能已遭到殺害」，並將此歸咎於以色列身上。
哈瑪斯展示了其保留的火箭彈武力，14日向40公里外的以色列城鎮阿什杜德(Ashdod)發動了新一輪襲擊。目前沒有傳出任何人員傷亡的消息。
以色列軍方表示，他們摧毀了哈瑪斯用來朝以色列發射飛彈的幾個發射井。
加薩衛生部表示，過去24小時內已有125人死亡、265人受傷，使這場戰爭爆發以來確認的死亡總人數，達到近2萬4,000人，受傷人數超過6萬人。
以色列軍方表示，到目前為止，加薩戰爭中約有9,000名巴勒斯坦武裝份子喪命，以色列則有189名士兵在這場戰爭中陣亡。
原始連結
更多中央廣播電臺新聞
以哈戰爭第100天 尼坦雅胡誓言無人能阻止消滅哈瑪斯
美英空襲葉門5死6傷 青年運動揚言報復
美反戰人士抗議空襲葉門 憂加薩戰爭擴大
更多「以巴戰火再起」相關新聞。