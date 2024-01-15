MLB／大谷翔平私訊洛杉磯公羊隊17號小將！「我感覺好像是明星」
美國職棒洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，日前造訪NFL洛杉磯公羊隊主場，並且還穿上球隊為他特製的17號球衣，大谷還跟球衣主人Puka Nacua成為好友，Puka Nacua最近上節目透露，他收到大谷的私訊，並且主動說：「很欣賞他的球技」，讓他很開心表示：「我簡直跟明星一樣。」
記者吳政紘/綜合報導
Puka Nacua是公羊隊新秀，根據美國媒體《ESPN》報導，他已經打破睽違63年的NFL新秀接球碼數紀錄，可說是球隊極力培養的新星。
而他跟大谷也成為好友，看到大谷穿上17號球衣，他也與有榮焉，NFL官網記者 Bridget Condon訪問Puka Nacua，問他本季是否感受到新秀成為球星的感覺？Puka Nacua回應，當他在 SoFi 體育場看到 大谷穿著 17 號球衣時。他說，「這真的讓我意識到（我是一個明星）。」
大谷日前參訪公羊隊主場，獲得超過7萬名球迷歡呼，還有掌聲，大谷也開心從黑色皮衣中露出17號球衣，開心展示，當然也被Puka Nacua看到。
Puka Nacua賽後收到大谷私訊，他說：「他說我球打得很好，我回他，我很高興你所看到的。」兩人已經成為朋友。
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