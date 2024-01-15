澳網／球王Djokovic暖舉被讚爆 從18歲Prizmic身上看到自己影子
2024年澳洲網球公開賽度於昨（14）日拉開序幕，世界球王Novak Djokovic（喬科維奇）歷經4盤大戰，擊敗世界排名178名的克羅埃西亞18歲小將Dino Prizmic。Djokovic在賽後展現球王風範，舉起球拍為他鼓掌，同時也提醒轉播單位給Prizmic更多鏡頭，讚這位小將表現出色。
記者路皓惟/綜合報導
比賽結束後，Djokovic與Prizmic在網前相互致意，Djokovic示意攝影工作人員將鏡頭轉向這位18歲小將，同時在中央球場舉起雙手帶領全場球迷給予這位克羅埃西亞新星鼓掌，此舉獲得球迷大讚。
「Prizmic值得今晚所有的掌聲和讚譽，他是一位了不起的球員，尤其他年齡輕輕但表現卻非常成熟，」Djokovic表示，「他在場上表現非常好。老實說，這是屬於他的時刻，這場比賽完全可能是屬於他。」
「即使他以0：4落後，並面臨0：5的破發點，他依然保持戰鬥，展現出強大的韌性，他今晚確實讓我為了獎金努力奔跑，老實說，我真的很看好他。」Djokovic說。
Djokovic提到，從Prizmic的身上看到自己過去的影子，認為他的未來肯定會有所成就，「我聽到很多關於他的事情，包括嚴格的飲食控制和例行訓練菜單，這使得他在18歲身材如此強壯，如果他繼續保持，相信他未來職業前景將一片光明，有時候感覺好像我已經在鏡子裡與自己對打。」
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