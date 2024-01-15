當年的在野合！施明德獲新黨背書選立法院長 因扁系立委跑票飲恨
立委選舉落幕，因民進黨、國民黨、民眾黨三黨不過半，2月1日新國會開議後，會由誰擔任龍頭，民進黨會與藍或綠合作，備受關注。民進黨前主席施明德今（15）日凌晨辭世，他1992年曾任立法委員，1995年連任立委後，民進推派他參選立法院長，最後卻因黨內同志跑票而飲恨。
記者何哲欣／台北報導
當年的立法院席次為164席，國民黨85席、民進黨54席、新黨21席，另有無黨籍4席，國民黨勉強過半，但民進黨與反對時任總統李登輝的新黨合作，兩在野黨都願意支持施明德參選立法院長，挑戰當時國民黨屬意的劉松藩，加上5席國民黨籍的原住民立委倒戈，施明德原本勝券在握。
不料投票時，屬於扁系的張晉城卻在選票上簽名，變成廢票，第一輪投票共4張廢票，讓施明德與劉松藩80比80打成平手。之後第二次投票，張晉城再跑票，直接投給劉松藩，選舉結果81:82，施明德一票之差落敗。遭民進黨開除黨籍。
這次事件，被稱為2月政改，國民黨驚險繼續掌握立法院，民進黨與新黨之後也因理念不同，短暫在野合作後，漸行漸遠。不過掌握關鍵少數的原住民立委，反而趁此事件爭取權益，影響了後來的許多原住民政策。