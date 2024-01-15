陳文茜3千字悼施明德癌逝！悲痛曝好友遺言 感嘆「誰來照顧我」
民進黨前主席施明德今（15）日肝癌病逝，享壽83歲，同樣飽受病痛折磨的好友、資深媒體人陳文茜發文哀悼，「看您最後一眼，忘不了您一生的奉獻」，也曝光兩人間的互動，2個月前施明德昏倒後送醫，醒來後交代遺言，看見身邊有黑衣人要接走他，請她幫忙照顧2個女兒，當時她不忍好友離去，撒嬌說：「主席，我會照顧您的女兒。可是您怎麼可以把孩子託付給可能很快就會走的人？您若被黑衣天使帶走，那誰來照顧我？」交談內容令人聞之垂淚。
記者江芷稜／綜合報導
陳文茜去年12月發布施明德病危消息，家人都自國外返台，想要珍惜最後見面機會，如今她不捨透露，自2019年罹患肺腺癌後，一直都是施明德幫忙照自己，「生病5年來，是你推著輪椅將我送入手術室，當我病情再惡化時，是你們幾乎天天為準備食物。我菌血症時離開醫院，是你們全家天天奔來照顧我」，面對好友病危，自己很難接受也不願相信，但施明德口氣平靜地說，「我是天主的僕人，我倒下去的時候，看到身邊站著黑衣人，我明白自己的時間到了。天主要把我接走。⋯⋯妳要幫我照顧小板和笳笳」。
陳文茜形容施明德的一生不斷在革命，未曾戀棧物質名利，戒嚴時期被判處無期徒刑，出獄後仍不斷在革命。她透露，2022年底身體非常虛弱，施明德一家邀請她共度感恩節聚餐，因為那是他和天主對話領悟和解的50週年，席間他談及過去的回憶，獨自被囚禁於綠島，與家人被迫分開，感嘆天主不公不義，淚流不止之際突然看見耶穌被釘在十字架上流著血，決定和內心的憤怒和解了。
陳文茜感嘆，施明德出獄後遭到鬥爭壓垮，2001年忍痛退出民進黨，自己都陪著他一起經歷這過程，有回她問施明德：「主席，您為什麼要對我這麼好？」施回答說「因為妳從我當主席至今近三十年，對我都一樣。」讓她忍不住惋惜，這句話背後的涵義藴含著一些黨內同志的無情。
唯一的幸福是，施明德有一個非常快樂的家庭。陳文茜描述施明德彌留時，老婆陳嘉君抱著她睡著了，「她這陣子，為了照顧您，每天晚上只睡在車上，抱著您時，她居然睡著了，您終而在一個愛的擁抱中，不再是苦難中，離開了」。由於15日是施明德的生日，她祝福好友一路好走，「微笑著離開最後的句點，把訣別當生日紀念，解脫自己從肉身飄散，將死亡當一杯好酒啜飲」。
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