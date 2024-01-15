今日廣場》陳勝雄／國民黨應從2024敗選總結「三大教訓」！

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「三大教訓」包括結構性的兩岸路線調整，如何政黨年輕化來吸引新世代支持，以及繞不過去的藍白競合-柯文哲因素。
侯友宜過去一年參選之路，所經歷的種種，正驗證這「三大教訓」，是國民黨想要重返執政，不得不面對的難關。
作為國民黨總統候選人，侯友宜試圖把藍營原本被動和被污名化的兩岸政策路線，適度強化和調整。他把原本黨綱中「九二共識，一中各表」，修正為「接受符合中華民國憲法的九二共識，反對台獨、反對一國兩制」。
希望這一台灣每個政黨，都需面臨的國家認同基本路線闡述，從政黨理念提升到，合乎國家法律的位階，來獲得台灣多數民意信任。設下防線，抵禦民進黨逢選必打的「抹紅」、「抗中保台」牌。尤其是以此消弭，綠營利用天然台世代普遍存在的「懼中、恐中」心理，而操作年輕選民對國民黨「親中、賣台」的對立意識。
侯對國民黨兩岸路線，務實調整並加以重新詮釋，也可獲對岸接受，並不讓美方疑慮。但藍營一些人士，用各種方式，表達不滿和疑慮。逼迫侯在後來對兩岸路線的論述，無法凸顯「符合憲法」，只能側重「九二」表徵。而使綠營的「抗中」、「抹紅」牌，再次有政治獲利的空間。
進而大幅抵消，侯的本土特質和非傳統國民黨色彩，所能開拓中南部本土選票的潛力。從區域立委選舉，藍營在台南、高雄毫無斬獲，總統選票中南部也無相對增長，便可知此中道理。
美麗島電子報2022年12月國政民調，全國政治人物「信任指數」調查，侯友宜以70.5點，排名第一，遠在賴柯之上。連泛綠民眾都有過半，59.4%信任侯友宜，35.4%不信任。一年之後，侯創新「符合憲法的九二共識」抗抹紅的兩岸路線，不被黨內人士完全接受，不得不向更「原汁原味」黨的路線靠攏。近了黨意，卻不被本土民意信任，限縮了原本可以爭取中南部選民支持的空間。
國民黨不得不慎重檢視，和面對檢討此一關乎基本路線調整與否的「重大教訓」。否則無論下一次，誰來代表國民黨參選總統，都將面臨同樣的困境。
第二個教訓，國民黨要如何爭取年輕人的支持？這一直是藍營在檢討和需要突破的課題。
年輕人討厭「藍綠惡鬥」，柯文哲對藍綠政治的強烈批判，是他的政治護身符和「特效說貼」。從而搖身一變，成了年輕人心目中的改革帶路人，和政治支持首選。
而侯友宜「少政治、多做事」，和「好好做事情」政治風格，呈現出「不一樣的國民黨」樣貌。原本獲得一定程度年輕人的支持，以其新北市長的身份和政治角色，發揮影響力。試圖來改變年輕人，因討厭藍綠政治，而對國民黨既有的負面觀感，並爭取他們的支持。
不過，他的同志們在過去一年中，並沒有來幫忙宣揚這些亮點。也附和敵對陣營的抹殺和扭曲，公開呼籲和批評，「要選總統，不能只會好好做事情」。對侯以行動展現，原本可讓年輕人認同和接受，「國民黨會做事」的優點，自己人都不表認同和讚賞，自然無法發揮效用。
同時，黨內卻有聲音，指責侯與黨疏離遙遠，對同志不夠關心。而這種聲音，造成了藍營支持者，把侯柯兩人都視為與國民黨等距，無分內外選誰都可。
但必須給侯一個公道，他對同志並非不願往來，而是不會刻意凸顯熱絡。2018年第一次參選時，當年6月侯就到高雄，陪當時還未崛起的韓國瑜掃街拜票。也曾為羅智強等，藍營初次選議員的小雞站台和陪同掃街拜票。
侯在前次綠營當政時，並未趨炎附勢，拒絕民進黨的入黨之邀。在民進黨一次和二次執政，他也多次婉拒，綠營提供的政治發展機會和政府要職。而藍營部分人士，卻還是對他「有看法」。因而，侯不會對同志過於主動。但從2018到上次九合一大選，只要藍營同志有開口、有需要，以前不認識、無淵源，侯都從不拒絕，盡其可能來相挺相助。
至於對侯友宜少參與黨內事務和藍綠間的政治攻防的質疑，有失公允。其實他和藍營大多數縣市長一樣，把握民選公職身份，與黨職、民代間分際。民代監督執政黨，批評揭露施政缺失和弊端，而縣市長以市政優先，讓選民比較藍綠施政、做事能力的優劣。也從而在中央綠色當政下，藍營都維持地方多數縣市執政優勢。
在「四大公投」這樣的藍綠政治攻防中，侯沒有積極參與和強烈表態，但新北市的公投結果3過1不過，和總投票率，都高於藍營其它縣市的平均值。且侯對「四大公投」的公開態度，部分支持、部分尊重市民選擇，與其他藍營縣市長也無二致，但還是被黨內人士加以責備。
在台灣政治板塊明顯綠大於藍，年輕人普遍憎惡「藍綠惡鬥」（其實是綠鬥藍），國民黨的領導者，必須認清和總結教訓。要鼓勵和保護，藍營縣市長專注市政，以政績來獲得超出基本盤選民的認同。避免他們介入，非關市民權益之政治議題攻防，以免雖得到泛藍基本盤的掌聲，卻可能流失中間民意，更讓年輕選民遠離。
趙少康以直接面對年輕世代的勇氣，讓年輕人願意對國民黨「正眼相看」，而要讓他們看到什麼？就是像侯友宜這樣，廉潔公正努力做事，「來反證民進黨做不好，柯文哲根本什麼都做不到」。這才是國民黨，爭取年輕世代認同的首要路徑。
有人說，柯文哲當市長時，天天批評藍綠，以批判火力，得以能贏得年輕人。不過，國民黨人想走柯的路子，學得到，學得像嗎？
國民黨背負著先天包袱，年輕人今日之困境，是藍綠兩黨幾十年的共業。柯文哲即使市長政績乏善可陳，但無債一身輕，靠刻薄毒舌痛罵藍綠，幫年輕世代出口惡氣，就得以存活。
國民黨首先要解決，如何先讓年輕人在「路線」上信任，柯敢喊自己墨綠就是為取得「路線信任」。再讓年輕人看到，這個老牌政黨，願意順應時事進行政治改革，並有能力為年輕人的生存利益帶來改變。
國民黨必須走黨政分際之路，以黨（民代）來監督揭弊捍衛人民利益，維護基本盤。以地方縣市長施政政績，來獲取更廣泛民意支持。
而國民黨的第三個教訓，就是從這次選舉過程中藍白合，與柯文哲交手慘痛經驗中，制定出下次「教戰守則」。在野合作有其必要，但要建立在實力法則，而非善意屈就。長話短說，從這次藍白合最關鍵的節點來總結教訓。
去年11月初，因柯文哲傲慢膨脹，無禮羞辱藍營，藍白合走向破局之路。11月4日公佈的美麗島第66波追蹤民調，賴清德支持度37.7%，侯友宜27.6%，柯文哲18.5%。
當時，要麼以政黨協商產生「侯柯配」，要麼當斷則斷，藍白各自獨立參選。但11月9日黨內要角，公開呼籲「藍白合全民調定勝負」。結果就造成，後續一發不可收拾的亂局。
11月15日在馬辦簽署藍白合「六點協議」，11月18日柯又毀約。事後驗證完全準確的美麗島民調，排除在藍白「比民調」之內。柯及白營，卻以內參和與白營關係密切幾份民調，卸責國民黨，「欺負柯文哲」，要逼他「讓6趴」。
以此來彰顯和炫耀柯的選戰實力，創造後來他得以繼續吹噓和誤導民眾的資本。讓柯的鐵粉和非鐵粉相信，「柯盈配真的是第二」，也最有機會打敗民進黨。最後，就導致大選最終的結局。
下一次總統大選，國民黨若真的無法和沒有自信，推出比柯有更大民意支持的人選。就只好與柯合作，接受「白藍配」結果。但若有合適夠強的人選，就不要再重蹈2024覆轍。從頭就做好獨立參選，三腳督下拚輸贏的打算。柯文哲民眾黨願合歡迎，不願合就「過站不等」。
國民黨上下，不應對失敗做表面性檢討。或是為了短期利益，在立院正副院長之位上，謀求藍白合求取一時的安慰。而是要從根本性的「三大教訓」中，找尋未來長遠的出路。否則，歷史還會再次上演。
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