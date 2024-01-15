台中5億高中生命案！相隔5月今再開庭審理 是否假結婚成攻防焦點
去年5月間，台中發生「5億高中生命案」，18歲的賴姓高中生，繼承父親高達5億的遺產，未料卻離奇墜樓輕生死亡，案件引發社會關注。賴男死亡前，曾與26歲夏姓男子，到戶政事務所進行同婚登記，對此賴母認為案情不單純、提出再議，台中地院15日再度開庭，將針對偽造文書部分、賴男與夏男是否有交往？恐成為法庭上攻防與是否定罪的焦點。
記者林盈君／綜合報導
回顧案情，賴男繼承父親高達5億的土地遺產，去年5月間，夏男載著賴男到戶政事務所進行同婚登記，之後賴男於夏男住處10樓墜落身亡，賴母對此質疑案情不單純，認為兒子非輕生提起再議。案經台中地檢署偵查，於去年6月21日偵結，夏男殺人罪部分不起訴，但結婚部分認定為假結婚，依偽造文書罪嫌起訴夏男，台中高分檢審酌卷證後，認為此案仍有疑點，去年8月間，發回台中地檢署續查，目前仍在調查中。
檢方調查後認為，賴男與夏男於6個月內幾乎無通聯記錄，且兩名結婚證人都是臨時尋找，賴男甚至於結婚當天，還上網搜尋同婚施行法相關內容，認為2人並無結婚真意，推斷為假結婚，但對此夏男否認，表示兩人是合意結婚，並供稱結婚與賴男輕生並不相關，而案件相隔5個月，今（15日）再度開庭，將針對偽造文書進行審理。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995