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台中5億高中生命案！相隔5月今再開庭審理　是否假結婚成攻防焦點

▲去年間，台中18歲賴姓高中生墜樓，市議員賴順仁、黃健豪召開記者會，質疑案情不單純，賴母也提起再議，今（15日）台中地院再度開庭審理。（圖／翻攝台中市議員黃健豪臉書）
▲去年間，台中18歲賴姓高中生墜樓，市議員賴順仁、黃健豪召開記者會，質疑案情不單純，賴母也提起再議，今（15日）台中地院再度開庭審理。（圖／翻攝台中市議員黃健豪臉書）

記者林盈君／綜合報導

去年5月間，台中發生「5億高中生命案」，18歲的賴姓高中生，繼承父親高達5億的遺產，未料卻離奇墜樓輕生死亡，案件引發社會關注。賴男死亡前，曾與26歲夏姓男子，到戶政事務所進行同婚登記，對此賴母認為案情不單純、提出再議，台中地院15日再度開庭，將針對偽造文書部分、賴男與夏男是否有交往？恐成為法庭上攻防與是否定罪的焦點。

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回顧案情，賴男繼承父親高達5億的土地遺產，去年5月間，夏男載著賴男到戶政事務所進行同婚登記，之後賴男於夏男住處10樓墜落身亡，賴母對此質疑案情不單純，認為兒子非輕生提起再議。案經台中地檢署偵查，於去年6月21日偵結，夏男殺人罪部分不起訴，但結婚部分認定為假結婚，依偽造文書罪嫌起訴夏男，台中高分檢審酌卷證後，認為此案仍有疑點，去年8月間，發回台中地檢署續查，目前仍在調查中。

檢方調查後認為，賴男與夏男於6個月內幾乎無通聯記錄，且兩名結婚證人都是臨時尋找，賴男甚至於結婚當天，還上網搜尋同婚施行法相關內容，認為2人並無結婚真意，推斷為假結婚，但對此夏男否認，表示兩人是合意結婚，並供稱結婚與賴男輕生並不相關，而案件相隔5個月，今（15日）再度開庭，將針對偽造文書進行審理。

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