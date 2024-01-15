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NBA／Draymond Green回來了！明復出戰灰熊　缺陣16場勇士8勝8敗

▲Draymond Green預計於16日對陣灰熊隊復出。（圖／美聯社／達志影像）
▲Draymond Green預計於16日對陣灰熊隊復出。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

NBA金州勇士明星前鋒Draymond Green已經被准許從禁賽中復出，據《The Athletic》記者Shams Charania消息來源透露，Green預計在缺席16場比賽後，於1月16日對陣曼斐斯灰熊時歸隊。

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NBA最近取消對Green的無限期停賽，他之前因在對陣鳳凰城太陽比賽中，朝Jusuf Nurkic臉部出拳遭到禁賽。此外，先前11月中Green也因對明尼蘇達灰狼中鋒Rudy Gobert鎖喉遭禁賽5場。

在無限期禁賽期間，Green接受了心理治療，並承諾自己會改掉場上一直存在的「愚蠢行為」，並好好控制自己的情緒。

過去一週Green加強籃球訓練的強度，勇士主帥Steve Kerr表示：「他在這次的客場之旅中，一直在進行體能恢復、提高訓練量，好讓他能夠調整狀態進行復出。」

勇士隊在Green缺陣期間取得8勝8負的戰績，本季至今戰績為18勝21負，在西區排名第12名。Green本賽季出賽15場，場均貢獻9.7分、5.8助攻和5.5個籃板。

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