今明兩天雨彈炸裂！下週冷空氣「挑戰寒流」 全台濕冷時間出爐
今（15）日因東北季風增強，北台灣、宜蘭等地降雨明顯，甚至有局部大雨發生機率，天氣風險公司分析師柯聿寧表示，降雨情況明（16）日白天起將會趨緩，不過今明兩天北台灣氣溫偏低，市區僅攝氏16至18度，中南部則維持日夜溫差較大的型態。週三至週五（1月17日至1月19日）回暖、天氣穩定，下週日至下週二（1月21日至1月23日）冷空氣南下，強度可能達「寒流」，各地預報已出現攝氏10度以下低溫。
記者張志浩／綜合報導
柯聿寧說明，今天受東北季風增強及前緣的水氣影響，迎風面北海岸、東北角、宜蘭等地區降雨較為明顯，有局部大雨發生機率，明日風向逐漸轉為東北到偏東風，北部降雨漸減緩，東半部仍有局部雨勢，整體來說，東北部今明兩天感受偏向濕涼，預估市區溫度在攝氏16至18度左右，日夜溫差縮小；中南部則沒有明顯變化，仍然維持穩定、日夜溫差較大的天氣型態。
柯聿寧指出，週三到週五白天各地溫度逐日回暖，但西半部空氣品質較差，早晚則有局部霧霾或低雲，早出晚歸需留意能見度。預估週四、週五白天高溫，普遍可來到攝氏25至28度，體感有些悶熱，但早晚又變濕涼，仍需要調整衣物適應變化，迎風面的東南部也因水氣增多，有短暫雨機會。
週五下半天，台灣北方有鋒面發展，下週日至下週二冷空氣南下加上華南雲系影響，全台都會轉為濕冷，溫度逐日下降，目前初步來看，這波冷空氣強度有機會來到強烈大陸冷氣團等級，至於會不會達到寒流？還需要再觀察3至5天，民眾可以先把握週三至週五的好天氣。