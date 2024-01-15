2030年產值達178億元！越南力拼生成式AI　培育數位經濟

越南正加足馬力推動生成式AI（Generative AI）企業崛起，多家來自越南的生成式AI企業如FPT AI Mentor、LovinBot、VinAI和VinBigdata都發展出全新的軟體，專家推估到2030年，生成式AI能為越南帶來14萬億越南盾（約等同於新台幣178億元）的經濟貢獻。
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根據《越通社》，AI文案寫作助理LovinBot開發商LovinBot AI共同創辦人、越南數位人力資源發展聯盟（AIID）副主席鄧友山（Dang Huu Son）指出，AI發展將提升國家多個世代的工作效率與技能，並帶動越南的數位經濟。「2023年對於人工智慧領域來說是非常特別的一年，人工智慧在全球的發展速度令人難以置信。等到2030年，生成式AI能為越南帶來14萬億越南盾（約等同於新台幣178億元）的產值。」
2023年許多由越南人自主研發的人工智慧產品誕生，FPT推出越南首個企業培訓顧問—— FPT AI Mentor；LovinBot推出兩款供個人和企業使用的AI內容寫作助手；VinAI公佈了越南語大型語言模型的開源研究項目——PhởGPT；VinBigdata正式為越南用戶研發出類似ChatGPT的ViGPT應用程式等等。