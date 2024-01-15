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五癌篩檢中4癌入榜十大癌症　3癌名列前茅！「這些」都是危險因子

▲五癌篩檢中4癌入榜十大癌症　3癌名列前茅！「這些」都是危險因子
▲五癌篩檢中4癌入榜十大癌症　3癌名列前茅！「這些」都是危險因子

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】目前，肺癌、大腸癌、口腔癌、乳癌、子宮頸癌等5癌，衛福部都有補助癌症篩檢服務。根據最新癌症登記資料顯示，國人十大癌症排行中，除了子宮頸癌外，其他4癌都有入榜，其中肺癌、大腸癌、乳癌更是占據前三名。

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國健署表示，篩檢有助於早期發現早期治療，並降低癌症死亡率、提高存活率，呼籲符合癌症篩檢條件的國人應積極參與篩檢，而未符合條件的高風險族群也建議應自費定期檢查。

肺癌、大腸癌、乳癌名列前三　危險因子分析結果曝

五癌篩檢包含肺癌、大腸癌、口腔癌、乳癌、子宮頸癌，其中肺癌是國人十大癌症排行中的第1名（發生人數16,880人），大腸癌位居第2（發生人數16,238人），乳癌位居第3（發生人數15,448人），口腔癌位居第5（發生人數8,211人），僅子宮頸癌未上榜，但仍位居第11名。

進一步分析十大癌症前3名肺癌、大腸癌、乳癌發生率趨勢，國健署癌症防治組組長林莉茹表示，近年肺癌標準化發生率整體呈上下震盪趨勢，大腸癌標準化發生率在近2年則是連續下降，而乳癌則呈上升趨勢。

另外，經過統計分析後發現肺癌、大腸癌、乳癌分別有以下危險因子，民眾應特別留意，包含：

  1. 肺癌：
菸害及二手菸、家族史、肺部疾病、空氣污染及其他危險因子

  1. 大腸癌：
不健康飲食、缺乏身體活動、肥胖及菸酒、老化等危險因子

  1. 乳癌：
老化、基因變異（BRCA1和BRCA2遺傳基因）、生育因子（初經早或停經晚、晚生、未哺乳）、家族史、有異常或良性乳房疾病、乳房較緻密、輻射線的曝露、缺乏運動、肥胖、服用荷爾蒙、酗酒、壓力

五癌篩檢統計分析　證實可降死亡率應定期篩檢

世界衛生組織（WHO）及實證醫學證實，五項癌症篩檢（子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查、肺部低劑量電腦斷層檢查），可有效降低癌症死亡率及提高存活率。而國健署也進行統計資料分析，結果如下：

  • 低劑量電腦斷層檢查（LDCT）：依據國際研究實證，LDCT可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。
  • 糞便潛血檢查：每2年1次檢查可降低35%大腸癌死亡率，並可減少29%的晚期大腸癌發生率。
  • 乳房X光攝影檢查：每2年1次乳房檢查可降低41%乳癌死亡率，並可減少30%的晚期乳癌發生率。
  • 定期接受口腔黏膜檢查：對於有嚼檳榔或吸菸習慣的男性，可降低26%口腔癌死亡風險。
  • 子宮頸抹片檢查：可降低約70%子宮頸癌死亡率。
因此，林莉茹組長建議，符合以下條件的民眾應定期篩檢，若篩檢結果異常需進一步檢查、診斷，早期發現早期治療：

  • 肺癌：每2年1次低劑量電腦斷層檢查（LDCT）
    1. 具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。
    2. 重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者。
  • 大腸癌：50－74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查。
  • 乳癌：45－69歲婦女、40－44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次乳房攝影檢查。
  • 口腔癌：30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸之民眾、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）之原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。
  • 子宮頸癌：30歲以上婦女，每3年應至少接受1次子宮頸抹片檢查。


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60541

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