▲五癌篩檢中4癌入榜十大癌症　3癌名列前茅！「這些」都是危險因子

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肺癌、大腸癌、乳癌名列前三 危險因子分析結果曝五癌篩檢包含肺癌、大腸癌、口腔癌、乳癌、子宮頸癌，其中肺癌是國人十大癌症排行中的第1名（發生人數16,880人），大腸癌位居第2（發生人數16,238人），乳癌位居第3（發生人數15,448人），口腔癌位居第5（發生人數8,211人），僅子宮頸癌未上榜，但仍位居第11名。
進一步分析十大癌症前3名肺癌、大腸癌、乳癌發生率趨勢，國健署癌症防治組組長林莉茹表示，近年肺癌標準化發生率整體呈上下震盪趨勢，大腸癌標準化發生率在近2年則是連續下降，而乳癌則呈上升趨勢。
另外，經過統計分析後發現肺癌、大腸癌、乳癌分別有以下危險因子，民眾應特別留意，包含：
- 肺癌：
- 大腸癌：
- 乳癌：
五癌篩檢統計分析 證實可降死亡率應定期篩檢世界衛生組織（WHO）及實證醫學證實，五項癌症篩檢（子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查、肺部低劑量電腦斷層檢查），可有效降低癌症死亡率及提高存活率。而國健署也進行統計資料分析，結果如下：
- 低劑量電腦斷層檢查（LDCT）：依據國際研究實證，LDCT可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。
- 糞便潛血檢查：每2年1次檢查可降低35%大腸癌死亡率，並可減少29%的晚期大腸癌發生率。
- 乳房X光攝影檢查：每2年1次乳房檢查可降低41%乳癌死亡率，並可減少30%的晚期乳癌發生率。
- 定期接受口腔黏膜檢查：對於有嚼檳榔或吸菸習慣的男性，可降低26%口腔癌死亡風險。
- 子宮頸抹片檢查：可降低約70%子宮頸癌死亡率。
- 肺癌：每2年1次低劑量電腦斷層檢查（LDCT）
- 具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。
- 重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者。
- 大腸癌：50－74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查。
- 乳癌：45－69歲婦女、40－44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次乳房攝影檢查。
- 口腔癌：30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸之民眾、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）之原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。
- 子宮頸癌：30歲以上婦女，每3年應至少接受1次子宮頸抹片檢查。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60541
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